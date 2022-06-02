TMV Sudan okullarında lise öğrencileri için mezuniyet töreni - Son Dakika
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TMV Sudan okullarında lise öğrencileri için mezuniyet töreni

02.06.2022 23:43

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Sudan okullarında lise 2021-2022 eğitim öğretim dönemi mezuniyet programı düzenlendi.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Sudan okullarında lise 2021-2022 eğitim öğretim dönemi mezuniyet programı düzenlendi.

Başkent Hartum'daki okul kampüsünde düzenlenen programa Sudan Milli Eğitim Bakanı Mahmud Sirrulhatım el-Huri, Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği Müsteşarı Yunus Emre Koçak, Hartum Eğitim Müşaviri Gökhan Bozbaş, TMV Sudan Ülke Temsilcisi Mehmet Nedim Aslan, Türk kurumlarının temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Sudan ve Türkiye'nin milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinlikte öğrenciler, gösteriler yaptı, şiir ve şarkılar okudu.

Bakan Huri, konuşmasında, TMV okullarının başarısından ve katkılarından bahsederek yönetimini, öğretmenlerini ve öğrencilerini tebrik etti ve mezun öğrencilere başarılar diledi.

Büyükelçilik Müsteşarı Koçak, "Maarif okullarımız, çok kısa sürede sadece Sudan'da değil dünyanın dört bir yanında fiziksel altyapısı, eğitim kalitesi, seçkin öğretmen kadrosu ve akademik çalışmaları ile önemli başarılara imza atmıştır. Bugün Sudan'daki TMV okullarımız ülkenin en önde gelen okullar arasında yer almaktadır." ifadesini kullandı.

TMV okullarının Sudanlı öğrencilerin Türkiye'nin en iyi üniversitelerinde eğitimlerini devam etme imkanı yakalamak için katkı sağladığını belirten Koçak, "Hedefimiz, şimdiden müstesna bir konuma ulaşan Maarif okullarımızı, global bir eğitim markası haline getirmektir. Sudan'daki Maarif okullarının bu hedefe doğru emin adımlarla yürüdüğünü görmekten memnuniyet duyuyoruz. Biz de Büyükelçilik olarak her alanda kendilerine destek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

TMV Sudan Ülke Temsilcisi Aslan, "Eğitim dönemimizin en önemli safhalarından liseyi tamamlayan evlatlarımız, yeni bir safhaya geçmek için mezun oluyor. Bugün 77 erkek ve 74 kız öğrencimizi okulumuzdan mezun ediyoruz." diyerek öğrencilere hayatlarında başarılar diledi.

TMV okullarının başkent Hartum'un yanı sıra Sudan'ın batısındaki Niyala şehrinde şubesi bulunuyor.

2017-2018 eğitim döneminden bu yana faaliyet gösteren okullarda Sudanlıların yanı sıra Türkiye, Yemen, Mısır, Suriye, Etiyopya, Ürdün ve Irak uyruklu yaklaşık 2 bin öğrenci eğitim görüyor.

TMV Sudan okullarında lise öğrencileri için mezuniyet töreni
TMV Sudan okullarında lise öğrencileri için mezuniyet töreni
TMV Sudan okullarında lise öğrencileri için mezuniyet töreni
TMV Sudan okullarında lise öğrencileri için mezuniyet töreni
TMV Sudan okullarında lise öğrencileri için mezuniyet töreni

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Kaynak: AA

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