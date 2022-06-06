TMV Sudan Temsilcisi Aslan, Niyala Eyaleti Eğitim Bakanı Emin'i ziyaret etti

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Sudan Temsilcisi Mehmet Nedim Aslan, Sudan'ın Güney Darfur eyaletinin başkenti Niyala'da Eğitim Bakanı Muhammed el- Emin ve Vali Vekili Hamid et-Ticani ile görüştü.

Niyala Eyaleti Eğitim Bakanı Emin, TMV Sudan Temsilcisi Aslan ile görüşmesinde yaptığı açıklamada, Sudan'la Türkiye arasındaki ilişkilerin çok köklü bir tarihe sahip olduğunu söyledi.

Emin, Türklerin Sudan'ın öz evlatları gibi olduğunu belirterek, Maarif Okullarının Sudan'da yapmış olduğu faaliyetler neticesinde eğitim alanında önemli bir atılım gerçekleştirildiğini kaydetti.

Niyala Erkek Lisesi'nin örnek bir okul olduğunu vurgulayan Emin, bakanlık olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

TMV Sudan Temsilcisi Aslan, kentteki temaslarında Türkiye Sudan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Müdürü Esat Çetin ve Başhekim Mustafa Emre Ercin'i de ziyaret etti.