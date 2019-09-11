TMV ve Arnavutluk Ulusal Tarih Müzesi arasında iş birliği

Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı New York Tirana Üniversitesi ve Arnavutluk Ulusal Tarih Müzesi arasında ortak projelerin hayata geçirilmesi amacıyla iş birliği anlaşması imzalandı.

İş birliği anlaşmasına, New York Tirana Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu ve Ulusal Tarih Müzesi Müdürü Dr. Dorian Koçi imza attı.

Arnavutluk Ulusal Müzesinden yapılan açıklamada, Koçi ve Kocayusufoğlu'nun, uygulanacak projeler kapsamında Ulusal Tarih Müzesi ile New York Tirana Üniversitesi binalarında geçici sergiler yapılacağını ifade ettiği vurgulandı.

Açıklamada, "Söz konusu sergiler, arşiv belgeleri, fotoğraflar, belgeseller, film kronolojileri ve farklı nesneler aracılığıyla Arnavut halkının önemli tarihi kişilikleri ve olayları hakkında genel bir çerçeve çizecek." ifadesine yer verildi.

Ortak projelerin iki kurum arasında tecrübe paylaşımına katkı sağlayacağı kaydedilen açıklamada, ortak projeler kapsamında söz konusu iki kurumun yayınlar, bilimsel konferanslar, sergiler ve diğer faaliyetleri gerçekleştirmeyi amaçladığı belirtildi.