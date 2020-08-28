TMVB Başkanı Başak: Türkiye haklı davasını sonuna kadar savunacak - Son Dakika

TÜRKİYE Milletvekilleri Birliği (TMVB) Başkanı Ramazan Başak, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin, " Türkiye, dün olduğu gibi bugün de haklı davasını sonuna kadar savunacak ve hukuksuzluğa geçit vermeyecektir" dedi.

23'üncü dönem Şanlıurfa Milletvekili ve TMVB Başkanı Ramazan Başak, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının sonuna kadar savunulacağını, çifte standartla hareket eden batının beyhude çabalarının Türkiye'ye engel olamayacağını kaydetti. Başak, Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervinin, Mavi Vatan'ın kıymetini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirterek, şunları kaydetti: "Dış güçlerin hazımsızlığı her geçen gün artmaktadır. Ülkemizin kalkınmasına ve milletimizin refahına kastetmek isteyen mihraklar uluslararası hukuku hiçe saymaktadır. Ancak, tek vücut olan Türkiye, dün olduğu gibi bugün de haklı davasını sonuna kadar savunacak ve hukuksuzluğa geçit vermeyecektir. Tıpkı ecdadımız gibi ülkemize kasteden hiçbir güce fırsat vermeyerek adaletsiz çabaları başarısız kılacağız. Millet olarak Türkiye'nin hakkını kimseye gasp ettirmeyeceğiz. Ülkesi ve milleti için çalışan hükümetimizi var gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz. Haksız, hadsiz, boş tehditler bizi rotamızdan saptıramayacaktır. Dünyadaki tüm haksızlıklara karşı nasıl sesimizi yükseltiyorsak, bize yapılacak hiçbir haksızlığa da müsaade etmeyeceğiz. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkezi ile bir vücut olan 83 milyonluk Türkiye'nin şanlı tarihinde asla kimseye boyun eğmek yoktur. Tek yürek olarak, inançla tüm zorlukları aşacağımıza inanıyorum."