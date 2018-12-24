TMVFL Milli Karması Menemen Ve Foça'da Lösemiye Dikkat İçin Sahaya Çıktı

Federasyonun Türkiye'nin değişik illerinden sonra İzmir takımlarıyla sürdürdüğü Sosyal Sorumluluk Projesine Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ takımının başında kaptan olarak sahaya çıkarak, Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin ise hem sosyal tesislerini açarak hem de maçı belediye yetkilileri ile izleyerek destek verdi.

Milli Karma proje kapsamında 22 Aralık 2018 Cumartesi günü Saat 15.30'da Foça Bağarası 80.Yıl sahasında Foça Belediyespor Masterler takımı ile oynadığı ilk maçı Ferhat Bıçakçı'nın golleriyle 2-0 kazandı.

23 Aralık 2018 Pazar Günü Saat 14.00'te Menemen Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı da aynı skorla 2-0 kazanan Milli Karmanın gollerini ise Ümit Akyemiş ve Deniz Kibar attı.

Hakem heyeti olarak Foça'da Mustafa Sevim, Hüseyin Akuş ve Ayhan Çalışkan triosu , Menemen'de Master Hakemler Derneği'nden Hakan Küçükturan, Salih Kiremitçi, Muhsin Akın, Serkan Sancaroğludörtlüsügörevyaptı.

Marmara Kırmızı ve Beyaz, Doğu, Orta ve Batı Karadenizve Ege olmak üzere 6 bölgede 50 takımın katılımıyla devam edenligin seçme oyuncularından oluşturulan TMVFL Milli Karması'nın Teknik Direktörlüğü'nü bu maçlarla birlikte Egeli Spor Adamı Şerafettin Camcıüstlendi.

TMVFL Federasyonu Başkanı Kenan GürsuTürkiye'de 40 yaş üzerimaster ve veteran futbolcuların sahalara liglerle geri dönmesini sağlamanın yanı sıra çeşitli sosyal sorumluluk projelerine imza attıklarını söyledi. Gürsu; "Eğitimden sağlığa değişik konularda ürettiğimiz ortak projelerle bazen dikkat çekmeyi, bazen maddi ve manevi destek sağlamayıamaçlıyoruz. Diğer taraftan oluşturduğumuz milli karma ile masterler seviyesinde uluslar arası düzeyde ülkemizi temsil etmeye hazırlanıyoruz. Çeşitliülke takımlarını da zaman zaman konuk ederek ülkemizin ve sporumuzun tanıtımına katkıda bulunuyoruz.Gerçekleştirdiğimiz iki günlük maç ve Lösemiye dikkat programımızda bize desteklerini esirgemeyen Foça ve Menemen Belediye Başkanlarına, Türkiye'nin değişik illerinden gelerek karmamıza hayat veren teknik adam ve sporcularımıza, bizi sahalarında konuk eden Foça ve Menemen Masterler ekiplerine teşekkür ediyorum.Bu vesile ile kişi ve kuruluşları Lösemi ile mücadele eden insanlarımıza yardım için çalışan vakıf ve kurumlara maddi manevi destek sağlamaya davet ediyorum." Dedi.