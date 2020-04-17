TNKÜ Araştırma Hastanesi hastalara

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, randevu alan hastalara whatsapp üzerinde hizmet verecek.

TNKÜ Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nejat Altıntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgınla mücadelenin devam ettiğini, ancak diğer hastaların tedavilerini de aksatmamaya çalıştıklarını söyledi.

Randevu alan hastalara ulaşacaklarını aktaran Altıntaş, "Online randevu sistemi üzerinde randevu oluşturan hastalarımızla whatsapp üzerinden iletişime geçeceğiz. Uygulamaya pazartesi başlıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın duymasını bilmesini istiyoruz." dedi.