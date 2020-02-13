TNKÜ Araştırma Hastanesinin bazı bölümleri yenilendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel TNKÜ Araştırma Hastanesinin bazı bölümleri yenilendi - Son Dakika

TNKÜ Araştırma Hastanesinin bazı bölümleri yenilendi

6 saat önce

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde kemoterapi, psikiyatri birimi ve inme merkezi yenilerek güzel bir görünüme kavuşturuldu.

TNKÜ Araştırma Hastanesinin bazı bölümleri yenilendi, System.String[]

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde kemoterapi, psikiyatri birimi ve inme merkezi yenilerek güzel bir görünüme kavuşturuldu.

Hastanenin konferans salonunda düzenlenen açılış törenine Vali Yardımcısı Murat Eren, TNKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve Başhekim Doç. Dr. Nejat Altıntaş katıldı.

Açılışın ardından Başhekim Altıntaş hastanede yapılan yenileme çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:40 Kaynak: AA
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