TNKÜ Araştırma Hastanesinin bazı bölümleri yenilendi - Son Dakika

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde kemoterapi, psikiyatri birimi ve inme merkezi yenilerek güzel bir görünüme kavuşturuldu.

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