TNKÜ'de bilgisayar laboratuvarları ve kütüphane öğrencilerin kullanımına açılıyor - Son Dakika

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) bilgisayar laboratuvarlarını ve merkez kütüphanesini öğrencilerin kullanımına açıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, merkez kampüsünde Sosyal Yaşam Merkezinde bulunan 2 bilgisayar laboratuvarı ve merkez kütüphanesi, 1 Haziran'dan itibaren hizmet verecek.

Bilgisayar laboratuvarlarından istifade etmek isteyen öğrenciler http://lab.nku.edu.tr linki aracılığıyla rezervasyon yapabilecek.

Tekirdağ'da ikamet eden TNKÜ ve diğer üniversite öğrencileri sınavlara hazırlanmak için bilgisayar laboratuvarlarından ve merkez kütüphane olanaklarından sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda yararlanabilecek.

Oturumlar arasında bilgisayar laboratuvarları ve kütüphane dezenfekte edilecek ve havalandırılacak.

Sosyal mesafenin korunması amacıyla bilgisayar laboratuvarlarında ve kütüphanede aralıklı oturma düzeninde, iki kişi arasındaki mesafe en az 1,5 metre olacak şekilde düzenlenerek, mevcut bilgisayarların yarısı kullanıma açılacak.

Bina girişlerinde öğrencilerin vücut sıcaklığı ölçülecek ve ateşi normal seviyenin üzerinde olanlar bilgisayar laboratuvarlarına ve kütüphaneye alınmayacak.