TNKÜ Rektörü Şahin'den ramazan mesajı - Son Dakika

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Şahin, mesajında, ramazan ayının bolluk ve bereket ayı olduğunu belirterek, İslam alemi için hayırlı geçmesi dileğinde bulundu.

İnsanoğlunun ramazan ayı ile manevi bir iklime girdiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Ramazan ayı bireyleri kötülüklerden arındırarak iyiliklere, bireysel ve gündelik çıkar kaygısının ötesinde güzelliklere yöneltmektedir. Sosyal mesafeyi korumak gerekliliği nedeniyle buruk bir başlangıç yapacak olsak da bu mübarek ayın ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa sağlık, sevgi, saygı ve güzel ahlak getirmesini temenni eder; başta üniversitemiz mensupları olmak üzere, sevgili öğrencilerimizin, kıymetli ailelerinin, aziz milletimizin, tüm Türk ve İslam aleminin mübarek ramazan ayını kutlar, bu zor günleri evlerinde sağlıklı, mutlu ve huzurlu geçirmelerini dilerim."