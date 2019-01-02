Son Dakika Haberleri: TOBB 2019'da da Enflasyonla Mücadeleye Destek Verecek

TOBB 2019'da da Enflasyonla Mücadeleye Destek Verecek

1 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "TOBB ile oda ve borsalar, milli bir dayanışma içinde 2019'da da Enflasyonla Mücadele Programı'na desteklerini sürdürecek.

TOBB 2019'da da Enflasyonla Mücadeleye Destek Verecek, System.String[]
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "TOBB ile oda ve borsalar, milli bir dayanışma içinde 2019'da da Enflasyonla Mücadele Programı'na desteklerini sürdürecek." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın liderliğinde hayata geçirilen Enflasyonla Mücadele Programı'nın döviz kurlarındaki yükselişle hızlanan enflasyonun kontrol altına alınmasına çok önemli katkı sağladığını belirtti.

Türk özel sektörü olarak 81 il ve 160 ilçedeki oda ve borsayla programa destek sağladıklarını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Enflasyonla mücadelenin 2019'da da aynı şekilde devam etmesini arzu ediyoruz. Zira enflasyonla mücadele işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle de mücadele demektir ancak bunu ne tek başına kamu ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir. TOBB ile oda ve borsalar, milli bir dayanışma içinde 2019'da da Enflasyonla Mücadele Programı'na desteklerini sürdürecek."

Hisarcıklıoğlu, 2018 sonunda süresi dolan KDV ve ÖTV indirimlerinin yeni yılda 3 ay süreyle devam edecek olmasını hem iç piyasaya hem de enflasyonla mücadeleye destek anlamında olumlu bulduklarını da ifade ederek, Bakan Albayrak'a teşekkür etti.

Türkiye ekonomisinin zorlu bir süreci geride bıraktığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Dengelenme ve istikrar yolunda önemli bir mesafe alınmıştır. İnanıyoruz ki kamu ve özel sektör istişaresi ve koordinasyonuyla yeniden tempolu büyüme sürecine girilecektir." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:53 Kaynak: AA

Ekonomi
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