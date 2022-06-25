TOBB "70'inci Yıl Hatıra Ormanı" oluşturacak - Son Dakika
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TOBB "70'inci Yıl Hatıra Ormanı" oluşturacak

25.06.2022 11:20
TOBB "70'inci Yıl Hatıra Ormanı" oluşturacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), kuruluşunun 70'inci yılı dolayısıyla 70 bin fidan dikerek, "70'inci Yıl Hatıra Ormanı"nı oluşturma kararı aldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), kuruluşunun 70'inci yılı dolayısıyla 70 bin fidan dikerek, "70'inci Yıl Hatıra Ormanı"nı oluşturma kararı aldı.

TOBB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Birliğin 70'inci kuruluş yılı dolayısıyla Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve milletvekillerinin de katılımıyla oda ve borsa camiası Birlik merkezinde bir araya geldi.

Bakan Muş, burada yaptığı konuşmada, "Ülkemizin en güçlü ve en etkin kuruluşlarından biri olmayı başaran TOBB'un ülkemizin ekonomik kalkınmasında çok önemli bir rol oynadığının her zaman bilincinde olduk. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, kuruluşundan bu yana sürekli kendini geliştirmiş, 70 yıllık yolculuğu neticesinde yerel bir kuruluştan, dünya çapında iş birlikleri gerçekleştiren ve üstlendiği görevlerle özel sektörümüzü yurt dışına da taşıyan önemli küresel bir aktör haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu da camia olarak, 70 yılda büyük yol kat ettiklerini belirtti. Yönetim Kurulu olarak 70'inci kuruluş yıl dönümünü taçlandırmak adına "70'inci Yıl Hatıra Ormanı" oluşturma kararı aldıklarını bildiren Hisarcıklıoğlu, "Tam 70 bin fidan dikeceğiz. Camiamıza yakışan bu ormanı, ülkemize kazandıracağız. Böylece hem çevreye ve doğaya katkı verecek hem de gelecek nesillere kalıcı bir miras bırakmış olacağız." ifadesini kullandı.

TOBB'un 70 yılda küresel bir aktöre dönüştüğünü vurgulayan Hisarcıklıoğlu, özel sektörün hak ve hukukunu uluslararası düzeyde savunan bir konuma geldiklerini anlattı.

Hisarcıklıoğlu, değişim ve dönüşümün öncüleri haline geldiklerine işaret ederek şunları kaydetti:

"Türkiye'nin otomobil üretme hayalini gerçekleştirmek üzere öncülük yapıp, TOGG'u hayata geçiren, tarımda 50 yıllık hayalimiz olan lisanslı depoları başlatan, Türkiye Ürün İhtisas Borsasını kuran, yurt dışında ticaret merkezi açan ve çok geniş bir yelpazede özel sektöre hizmetler sunan, işlerini kolaylaştıran, oda-borsa sisteminin dünyada örnek gösterildiği bir seviyeye ulaştık. Elbette daha yapacak çok işimiz var. Ülkemizi hak ettiği yere çıkarmak için, iş dünyası daha hızlı koşmak zorunda."

Öte yandan, 70. yıl etkinliğinde, 10, 20, 30 yıl görev yapmış delege ve genel sekreterlere hizmet şeref belgesi ile plaketleri takdim edildi.

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Kaynak: AA

Mehmet Muş, Türkiye, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOBB '70'inci Yıl Hatıra Ormanı' oluşturacak - Son Dakika

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