TOBB'a bağlı borsalardaki işlemler dijitalleşiyor - Son Dakika

TOBB'a bağlı borsalardaki işlemler dijitalleşiyor

20.01.2021 11:13
TOBB'a bağlı borsalardaki işlemler dijitalleşiyor, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) bağlı borsaların bünyesinde bulunan belgeler ile kurum ve kuruluşların altyapıları kullanılarak elektronik ortamda erişilebilen bilgilere ilişkin belgelerin talep edilmesi uygulaması sona eriyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) bağlı borsaların bünyesinde bulunan belgeler ile kurum ve kuruluşların altyapıları kullanılarak elektronik ortamda erişilebilen bilgilere ilişkin belgelerin talep edilmesi uygulaması sona eriyor.

TOBB tarafından hazırlanan Borsa Muamelat Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Birliğe bağlı borsaların görevleri kapsamında yapacakları her türlü işlemde başvuru sahiplerinden istenen belgelerden, borsa bünyesinde bulunanlar ile kurum ve kuruluşların altyapıları kullanılarak elektronik ortamda erişilebilen bilgilere yönelik belgeler talep edilmeyecek.

Borsa hizmet standartları, mevzuat değişiklikleri doğrultusunda güncel olarak tutulacak. Bu standartlara uygun şekilde, ilgililerin başvurusunu alma ve bilgi talebini karşılama, süreçleri takip etme ve sonuçlandırma, yazılı ve sesli bilgilendirme faaliyetlerinde bulunma işlemlerinin, mevcut veri tabanlarına uyumlu biçimde elektronik ortamda da gerçekleştirilmesi sağlanacak.

TOBB tarafından hazırlanan ???????Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik doğrultusunda ise yıllık aidat tahakkuk işlemleri şubat ayı sonuna kadar yapılacak.

"Bir müessesenin şubeleri ve fabrikaları ile birlikte ödeyeceği munzam aidat, o yıl için belirlenmiş bulunan yıllık aidat tavanının 20 katını geçemez." ibaresindeki sınır, "uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının 10 katını" şeklinde düzenlendi.

Öte yandan, Oda ve Borsa Şubeleri ile Oda Temsilciliklerinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye, Gazete, Borsa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TOBB'a bağlı borsalardaki işlemler dijitalleşiyor - Son Dakika Ekonomi


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