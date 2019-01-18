TOBB'a Göre Kurulan Şirket Sayısı 2018'de Bir Önceki Yıla Göre Yüzde 17,03 Artarak 85 Bin 279'a...
1 saat önce
TOBB'a göre kurulan şirket sayısı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 17,03 artarak 85 bin 279'a ulaştı, kapananlar yüzde 7,05 azalışla 12 bin 564 oldu.
TOBB'a göre kurulan şirket sayısı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 17,03 artarak 85 bin 279'a ulaştı, kapananlar yüzde 7,05 azalışla 12 bin 564 oldu
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:06 Kaynak: AA
Dünyaca Ünlü Barcelona Kulübü, Türk Şirketi Dava Etti
E-Ticaret Devi Amazon'un Dağıtım Merkezindeki Çöp Kutusunda Ölü Bebek Bulundu
AK Parti'li Belediye Başkanı Böyle Oy İstedi: Kazanamazsak Kazığa Oturturlar
Bakan Selçuk: Emeklilikte Yaşa Takılanlar Gündemimizde Yok