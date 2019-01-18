TOBB'a Göre Kurulan Şirket Sayısı 2018'de Bir Önceki Yıla Göre Yüzde 17,03 Artarak 85 Bin 279'a...

TOBB'a göre kurulan şirket sayısı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 17,03 artarak 85 bin 279'a ulaştı, kapananlar yüzde 7,05 azalışla 12 bin 564 oldu.

TOBB'a göre kurulan şirket sayısı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 17,03 artarak 85 bin 279'a ulaştı, kapananlar yüzde 7,05 azalışla 12 bin 564 oldu

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