Son Dakika Haberleri: TOBB'a Göre Kurulan Şirket Sayısı 2018'de Bir Önceki Yıla Göre Yüzde 17,03 Artarak 85 Bin 279'a...

TOBB'a Göre Kurulan Şirket Sayısı 2018'de Bir Önceki Yıla Göre Yüzde 17,03 Artarak 85 Bin 279'a...

1 saat önce

TOBB'a göre kurulan şirket sayısı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 17,03 artarak 85 bin 279'a ulaştı, kapananlar yüzde 7,05 azalışla 12 bin 564 oldu.

TOBB'a Göre Kurulan Şirket Sayısı 2018'de Bir Önceki Yıla Göre Yüzde 17,03 Artarak 85 Bin 279'a..., System.String[]
TOBB'a göre kurulan şirket sayısı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 17,03 artarak 85 bin 279'a ulaştı, kapananlar yüzde 7,05 azalışla 12 bin 564 oldu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:06 Kaynak: AA

Ekonomi
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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TOBB'a Göre Kurulan Şirket Sayısı 2018'de Bir Önceki Yıla Göre Yüzde 17,03 Artarak 85 Bin 279'a...
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