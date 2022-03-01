TOBB Afyonkarahisar Kadın Girişimciler Kurulu Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika
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TOBB Afyonkarahisar Kadın Girişimciler Kurulu Genel Kurulu yapıldı

01.03.2022 17:01
TOBB Afyonkarahisar Kadın Girişimciler Kurulu Genel Kurulu yapıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Afyonkarahisar Kadın Girişimciler Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Afyonkarahisar Kadın Girişimciler Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, ATSO meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen genel kurulda, kentteki kadın kültür evleri ile kooperatiflerinin Türkiye'de birçok kadın girişimciye örnek teşkil ettiğini söyledi.

Evciler Kadın Kültür Evi bünyesindeki kooperatif çatısı altında üretilen çikolataları örnek gösteren Tekeş, şöyle konuştu:

"THY'den Tarım Kredi Kooperatifleri AVM'lerinden siparişler alıyor. En son buradan 35 ton sipariş geldi. Kadınlarımız siparişleri yetiştirmek için ciddi emek harcıyor. Diğer illerden gelerek kadın kültür evlerimizi ve kooperatiflerimiz hakkında bilgi alıyorlar."

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser de kadınların ürettiği ürünlerin dünyaya pazarlayabilmek için online satış sitesi albikere.com'u hayata geçirdiklerini dile getirdi.

TOBB Afyonkarahisar Kadın Girişimciler Kurulu İcra kurulu Başkanı Berna Tokman ise kadının, toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsuru olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından genel kurula katılan kadın girişimciler kurulu üyelerine eğitimler verildi.

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Amasya Ticaret Ve Sanayi Odası, Kooperatif, Karahisar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TOBB Afyonkarahisar Kadın Girişimciler Kurulu Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika


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