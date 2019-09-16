TOBB, Amazon iş birliğiyle KOBİ’lere e-ihracat eğitimi başlıyor
1 saat önce
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Boğaziçi Üniversitesi, Türk KOBİ'lerinin e-ticaretle ihracat yapmasını sağlamak üzere Türkiye genelinde e-ihracat eğitimleri başlatıyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Boğaziçi Üniversitesi, Türk KOBİ'lerinin e-ticaretle ihracat yapmasını sağlamak üzere Türkiye genelinde e-ihracat eğitimleri başlatıyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:45
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