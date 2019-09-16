Son Dakika Haberleri: TOBB, Amazon iş birliğiyle KOBİ’lere e-ihracat eğitimi başlıyor
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TOBB, Amazon iş birliğiyle KOBİ’lere e-ihracat eğitimi başlıyor

1 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Boğaziçi Üniversitesi, Türk KOBİ'lerinin e-ticaretle ihracat yapmasını sağlamak üzere Türkiye genelinde e-ihracat eğitimleri başlatıyor.

TOBB, Amazon iş birliğiyle KOBİ’lere e-ihracat eğitimi başlıyor, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Boğaziçi Üniversitesi, Türk KOBİ'lerinin e-ticaretle ihracat yapmasını sağlamak üzere Türkiye genelinde e-ihracat eğitimleri başlatıyor.

Türkiye, İhracat, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:45 
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