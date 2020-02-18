TOBB, ASO ve AKA iş birliğiyle meslek liseliler için kariyer programı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TOBB, ASO ve AKA iş birliğiyle meslek liseliler için kariyer programı düzenlendi - Son Dakika Ekonomi

TOBB, ASO ve AKA iş birliğiyle meslek liseliler için kariyer programı düzenlendi

6 saat önce

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, gelecek 10 yılda niteliği ve mesleği olmayan 8 milyon kişinin işsiz kalacağını belirterek, "Bu insanların kendisini geliştirmesi gerekiyor.

TOBB, ASO ve AKA iş birliğiyle meslek liseliler için kariyer programı düzenlendi, System.String[]

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, gelecek 10 yılda niteliği ve mesleği olmayan 8 milyon kişinin işsiz kalacağını belirterek, "Bu insanların kendisini geliştirmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ankara Kadın Girişimciler Kurulu, ASO ve Ankara Kalkınma Ajansı (AKA) iş birliğinde, Aktaş Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) ile Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik, "Kendi Yolunun Lideri Olmak" konulu kariyer programı düzenlendi.

Özdebir, ASO Sürekli Eğitim Merkezi'ndeki programın açılışında yaptığı konuşmada, gençlere çeşitli tavsiyelerde bulundu. Türkiye'nin en büyük zenginliğinin gençler olduğunu belirten Özdebir, onların doğru yönlendirilmesiyle geleceğin daha güzel şekilleneceğini ifade etti. Özdebir, teknolojideki hızlı gelişim ve dönüşümle iş dünyasındaki insan gücünün yerini robotik sistemler ve yapay zekanın alacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 10 yıl içinde niteliği ve mesleği olmayan 8 milyon kişi işsiz kalacak. Bu insanların kendisini geliştirmesi gerekiyor. Meslek sahibi ve niteliği olan kişilerin de edindiği bilgiyle, becerisiyle kendini geliştirmesi önem taşıyor. Sizler bu ortamda avantajlı ve çok şanslısınız. Günümüz teknolojisine uygun çok önemli ve değerli eğitimler alarak geleceğe hazırlanıyorsunuz. Mesleğinizi sevin ve mesleğinizde en iyi olmaya gayret gösterin."

Etkinlikte uzmanlar, kariyer planlamaları konusunda öğrencilere tavsiyelerde bulunurken, sektör temsilcileri de başarı hikayelerini anlattı. Programın sonunda öğrenciler bölgedeki bazı firmaları ziyaret etti.

Ankara Sanayi Odası, Nurettin Özdebir, ASO Başkanı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:52 Kaynak: AA
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