TOBB, ASO ve AKA iş birliğiyle meslek liseliler için kariyer programı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TOBB, ASO ve AKA iş birliğiyle meslek liseliler için kariyer programı düzenlendi - Son Dakika Ekonomi

TOBB, ASO ve AKA iş birliğiyle meslek liseliler için kariyer programı düzenlendi

16 dakika önce

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, gelecek 10 yılda niteliği ve mesleği olmayan 8 milyon kişinin işsiz kalacağını belirterek, "Bu insanların kendisini geliştirmesi gerekiyor.

TOBB, ASO ve AKA iş birliğiyle meslek liseliler için kariyer programı düzenlendi, System.String[]

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, gelecek 10 yılda niteliği ve mesleği olmayan 8 milyon kişinin işsiz kalacağını belirterek, "Bu insanların kendisini geliştirmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Ankara Sanayi Odası, Nurettin Özdebir, ASO Başkanı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:59 
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