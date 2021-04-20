TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu, Çevrimiçi KGK Sertifikalı Eğiticinin Eğitimi Programını gerçekleştirdi - Son Dakika

TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu, Çevrimiçi KGK Sertifikalı Eğiticinin Eğitimi Programını gerçekleştirdi

20.04.2021 16:49
TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu, Çevrimiçi KGK Sertifikalı Eğiticinin Eğitimi Programını gerçekleştirdi, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı Aydın Ticaret Borsası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB Aydın KGK Akademi çatısı altında oluşturduğu ilk projesini hayata geçirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı Aydın Ticaret Borsası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB Aydın KGK Akademi çatısı altında oluşturduğu ilk projesini hayata geçirdi. Çevrimiçi KGK Sertifikalı Eğiticinin Eğitimi Programı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Aydın Kadın Girişimciler Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) öncülüğünde Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TEPAV işbirliğinde hazırlanan '81 İlde Türkiye'nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi'nde Aydın ilinin 9.sırada yer almasına yönelik hazırladıkları 2021 Yılı Eylem Planı projelerini tamamlamasının ardından ilk projesi olan 'Çevrimiçi KGK Sertifikalı Eğiticinin Eğitimi Programı' video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Türk PDR Derneği Aydın Şube Kurucusu ve Aydın KGK İl İcra Komitesi Üyesi Yasemin Ateş'in moderatörlüğünde gerçekleşen KGK Sertifikalı Eğiticinin Eğitimi programına alanında uzman 12 psikolojik danışman katılım sağladı. Türk PDR Derneği Aydın Şube'de kadına ve çocuğa karşı şiddete müdahale konusunda özel bir eğitimden geçen gönüllü psikolojik danışmanlara, Çevrimiçi KGK Sertifikalı Eğiticinin Eğitimi Programının mevcut durumu, sürdürülebilir amaç ve hedefleri ile işleyişi Proje Yöneticisi Yasemin Ateş tarafından aktarıldı.

Toplumsal cinsiyet eşitliği algısının eğitimle geliştirilebileceğini ifade eden Ateş, projenin bel kemiği olarak nitelendirdiği ana ekip ile birlikte okul yöneticileri, öğretmen, aile ve çocuklara konuyla ilgili uygulamalar yaparak toplumsal cinsiyet kavramının gelişmesine katkıda bulunacaklarını belirtti.

Aydın Kadın Girişimciler Kurulu olarak hazırlamış oldukları 2021 yılı eylem planı neticesinde belirlenen projelerinin hayata geçiyor olmasının gururunu yaşadıklarını ifade eden TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve Ege Bölge Temsilcisi Esen Türker, "Bir ülkenin sürdürülebilir kalkınmayı başaran ülkeler arasında yerini alabilmesinin önemli koşullarından biri de toplumsal cinsiyet eşitliğidir. Bu doğrultuda yerel nüfusun yaşamını etkileyen yöntem ve araçların geliştirilmesi hususunda toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları oldukça büyük önem arz etmektedir. TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu olarak çalışmalarımızda bu hususa dikkat ediyor ve projelerimizi titizlikle hayata geçirmenin gayretini gösteriyoruz. Projelerimizi hayata geçirmemiz noktasında bizlerden inancını ve desteğini esirgemeyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu'na, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk'e, koordinatörümüz Aydın Ticaret Borsası'na teşekkür ederiz" dedi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, "Borsamız koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren ve yenilikçi projeler geliştiren TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu'nun 2021 Yılı Eylem Planı çerçevesinde hazırlamış oldukları projelerin ilki olan Çevrimiçi KGK Sertifikalı Eğiticinin Eğitimi Programı ile toplumda güçlü bireyler yetişeceği kanaatindeyiz. TOBB, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve TEPAV işbirliğinde hazırlanan 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' raporuyla 81 ilin cinsiyet eşitliği karnesinin açıklanmasının ardından TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu, özverili bir çalışma sergileyerek projelerini hazırlamıştır. Hazırladıkları bu projelerin kadın istihdamını ve girişimciliğini artırmak noktasında dönüm noktası olacağına inancımız tamdır. TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu'na vizyoner bakış açısı ile geliştirmiş oldukları projelerde Aydın Ticaret Borsası olarak destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN

TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu, Çevrimiçi KGK Sertifikalı Eğiticinin Eğitimi Programını gerçekleştirdi
TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu, Çevrimiçi KGK Sertifikalı Eğiticinin Eğitimi Programını gerçekleştirdi
TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu, Çevrimiçi KGK Sertifikalı Eğiticinin Eğitimi Programını gerçekleştirdi

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Türkiye, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu, Çevrimiçi KGK Sertifikalı Eğiticinin Eğitimi Programını gerçekleştirdi - Son Dakika Ekonomi


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