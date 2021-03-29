TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu'ndan proje atağı - Son Dakika

TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu'ndan proje atağı

29.03.2021 11:31
TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu'ndan proje atağı, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı Aydın Ticaret Borsası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB Aydın KGK Akademi çatısı altında kadın girişimcilere yönelik projelerini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı Aydın Ticaret Borsası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB Aydın KGK Akademi çatısı altında kadın girişimcilere yönelik projelerini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı Aydın Ticaret Borsası koordinatörlüğünde çalışmalarına devam eden TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu, kadın istihdamının gelişmesini sağlayacak, sürdürülebilir girişimcilik ekosistemini oluşturmak adına TOBB Aydın KGK Akademi çatısı altında stratejik hedef ve eylemler çerçevesinde hazırlanan projelerini, kadın girişimcilerle buluşturacak.

Aydın Kadın Girişimciler Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) öncülüğünde Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TEPAV işbirliğinde hazırlanan "81 İlde Türkiye'nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği "Karnesi' nde Aydın ilinin 9'uncu sırada yer almasına yönelik hazırladıkları 2021 Yılı Eylem Planı projelerini tamamladı.

TOBB Aydın KGK, Çevrimiçi KGK Sertifikalı Eğiticinin Eğitimi Programı, Ege'nin Mühendis Kızları Stajyer Portalı ve Kadın Dostu Sanayi Projesi olmak üzere 3 farklı alandaki projelerini uygulamaya geçirmek üzere çalışmalarına başladı.

TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve Ege Bölge Temsilcisi Esen Türker, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Aydın Kadın Girişimciler Kurulu olarak hazırlamış olduğumuz 2021 yılı eylem planı neticesinde projelerimizi hayata geçirmek üzere çalışmalarımıza başladık. Öncelikli amacımız, gençleri ve başarılı kadın girişimcileri rol model olarak ön plana çıkarmak beraberinde ilimizdeki kadın istihdamı sayısını arttırmaktır. TOBB Aydın KGK olarak projelerimizin sürdürülebilir olması adına güçlerimizi birleştirdik. "İnanırsan Başarırsın, Başarırsan Kazanırsın" mottosuyla başladığımız projelerimizin kadınlar için ilham olacağı inancındayız. TOBB Aydın KGK olarak edindiğimiz misyon ile bilgi dağarcığımızı geliştirirken, deneyim ve tecrübelerimizi, gençlere, girişimci kadınlara aktarmayı ve onlara rol model olmayı hedeflemekteyiz. Bu yolcuğumuzda her zaman yanımızda olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu'na, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk'e, kurulumuza olan inançları ile çalışmalarımızı motive eden koordinatörümüz Aydın Ticaret Borsası'na destekleri için yürekten teşekkür ediyoruz "dedi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, ise "Aydın Ticaret Borsası koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu'nun modern ve çağdaş dünyanın koşulsuz bir parçası olan girişimci kadınların ve gençlerin gerek iş yaşamında gerekse toplumda güçlü birer birey olması adına geliştirmiş olduğu örnek çalışmaları ve projelerinden dolayı tebrik ediyorum. TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu'nun şu zamana kadar yaptıkları çalışmalar takdire şayandır. Aydın Ticaret Borsası olarak girişimci kadınların sosyal hayatta ve özellikle de iş hayatında, daha aktif rol alması için sürdürülebilir projeler üreten TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu'na destek olmaya devam edeceğiz. Bu hususta Aydın Kadın Girişimciler Kurulu'nun başarılı çalışmalarının daimi olmasını temenni ediyorum" dedi. - AYDIN

TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu'ndan proje atağı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Girişimcilik, Türkiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu'ndan proje atağı - Son Dakika


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