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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "1,5 milyon üyemiz adına 1,5 milyon fidan bağışında bulunuyoruz" - Son Dakika

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "1,5 milyon üyemiz adına 1,5 milyon fidan bağışında bulunuyoruz"

05.08.2021 11:39
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yanan orman alanlarını eski haline kavuşturmak amacıyla Birliğin 1,5 milyon üyesi adına 1,5 milyon fidan bağışında bulunduklarını bildirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yanan orman alanlarını eski haline kavuşturmak amacıyla Birliğin 1,5 milyon üyesi adına 1,5 milyon fidan bağışında bulunduklarını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TOBB olarak "Her üyemiz için bir fidan" temasıyla gerçekleştirdikleri bağışa ilişkin bilgi verdi.

Rifat Hisarcıklıoğlu, "Yanan ormanlarımızı eski haline kavuşturmak, daha yeşil bir Türkiye için TOBB, 365 odamız ve borsamız, 64 sektör meclisimiz, 81 ildeki kadın ve genç girişimciler kurullarımız olarak 1,5 milyon üyemiz adına 1,5 milyon fidan bağışında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan TOBB, devam eden yangınlar nedeniyle destekte bulunmak isteyen üyeleri için ayrıca yardım kampanyası da başlattı.

Twitter, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: '1,5 milyon üyemiz adına 1,5 milyon fidan bağışında bulunuyoruz' - Son Dakika


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