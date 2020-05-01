TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı.



İşçi ve işverenin üretimin iki ana unsuru olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Ülke olarak hedeflerimize ancak emekçi-girişimci dayanışmasıyla ulaşabiliriz. Bütün emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" ifadesini kullandı.



Çıkarları farklı gibi görünse de işveren olmadan işçinin, işçi olmadan da işverenin tek başına bir anlam ifade etmeyeceğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Dolayısıyla aslında birinci hedefimiz üretmek. Üretmeden paylaşmak mümkün değil. Aydınlık yarınlara, hep beraber müreffeh bir hayata ancak böyle ulaşabiliriz. Rekabetin çok yoğun yaşandığı bir dünyadayız. Bu yeni dünya düzeninde de tek bir şeye ihtiyacımız var, o da birbirimizi anlayarak ve severek çok çalışmak, üretmek. Bu vesileyle Türk iş dünyası adına emeğin ve alın terinin kutsal sayıldığı, adaletli paylaşımın esas alındığı bir medeniyetin mensupları olarak bütün emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum" dedi. - ANKARA