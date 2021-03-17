16. ICC Tahkim Günü Açılış Programı çevrim içi olarak gerçekleştirildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Milletlerarası Tahkim Divanının uluslararası ticari ihtilafların çözümlenmesi bakımından dünyanın en önde gelen merkezlerinden olduğunu belirtti.

Hisarcıklıoğlu, TOBB, ICC Türkiye Milli Komitesi ve ICC Milletlerarası Tahkim Divanı iş birliğiyle çevrim içi düzenlenen "16. ICC Tahkim Günü Açılış Programı"nda yaptığı konuşmada ICC'nin, dünyada ticaretin ve yatırımların artması için çalışan en büyük iş dünyası kuruluşu olduğunu söyledi.

ICC'nin Birinci Dünya Savaşı'nın, uluslararası ticarete verdiği zararı gidermek amacıyla bir grup girişimci tarafından kurulduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, Milletlerarası Ticaret Odasının 102 yılda 100'den fazla ülkede, 45 milyondan fazla şirketi ve 1 milyardan fazla çalışanı temsil eder hale geldiğini dile getirdi.

ICC'nin, Birleşmiş Milletlerde gözlemci statüsünü kazanmış tek iş dünyası organizasyonu olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"ICC, kuruluşundan bu yana küresel ticaretin gelişmesi için birçok farklı oluşuma imza atmıştır. Milletlerarası ticari tahkime öncülük etmiş, gümrük engellerinin azaltılması, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması için referans kurum haline gelmiştir. ICC'nin Türkiye Milli Komitesi, 1934 yılında kurulmuş olup, TOBB çatısı altında faaliyet göstermektedir. Milli Komite, Türk iş dünyasını temsilen, ICC nezdindeki faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor."

Hisarcıklıoğlu, ICC Milletlerarası Tahkim Divanının, uluslararası ticari ihtilafların çözümlenmesi bakımından dünyanın en önde gelen merkezlerinden olduğunu belirterek, "Her kıtada yer alan 90'dan fazla ülkedeki üyelerden oluşan Divan, en yaygın temsil edilen tahkim kuruluşu olma özelliğine de sahiptir. Tahkim konusu iş dünyası açısından önemlidir. Zira hem ülke içi hem de ülkelerarası iş bağlantılarımızı kurarken, güvencede olmak isteriz. ICC'nin milletlerarası tahkim sistemi, bu açıdan önemli bir güvencedir." dedi.

"Geçen yıl 145 ülkeden 929 farklı tahkim davası görüldü"

Küresel ticareti her alanda olumsuz etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecine rağmen Milletlerarası Tahkim Divanı'nda, geçen yıl 145 ülkeden 929 farklı tahkim davasının görüldüğünü ifade eden Hisarcıklıoğlu, bu kapsamda Türkiye'nin 57 tarafla 12. sırada yer aldığını belirtti.

Hisarcıklıoğlu, İstanbul'da 9 ve Ankara'da da 1 davanın görüldüğüne işaret ederek, bu noktada dünyanın her bir bölgesinin Tahkim Divanında ve onun sekretaryasında temsil edilmesinin önemine işaret etti.

ICC tahkiminin esnek olması, kurallarının birçok dilde tercümesinin bulunması, kendini sürekli yenilemesi ve çağın gelişmelerine uyum sağlamasının da Divanın başarısının altında yatan diğer önemli unsurlar olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Bu tahkim konferansımızda da özellikle belirtmek isterim ki ICC tahkimin, hakem atamalarında ülkemiz hukukçularına daha fazla yer vermesini bekliyoruz, istiyoruz." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, TOBB ve ICC Türkiye olarak, tahkimin bilinmesi ve yaygınlaşması için ilgili meslek gruplarına yönelik bilgi paylaşımının sağlanabileceği çalıştaylar ve çevrim içi toplantılar düzenlediklerini sözlerine ekledi.

"Dosya sayısı 1800'ü aştı"

ICC Milletlerarası Tahkim Divanı Başkanı Alexis Mourre ise görevinde son ayına girdiğini belirterek, Türkiye'de tahkimin daha da yerleştirilmesiyle ve ileri düzeyde kullanılmasıyla ilgili önemli gelişmeler yaşandığını anlattı.

Mourre, 2020'nin kendileri için güzel bir yıl olduğunu hatırlatarak, Türkiye'de 946 dosyanın 17'si ile ilgili olarak çeşitli adımlar attıklarını söyledi.

Dosya sayısının dünya genelinde 1800'ü aştığını vurgulayan Mourre, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya genelinde 113 şehirde faaliyetimiz var. 2 bin 500'den fazla taraf ve farklı alanlarda faaliyetlerimiz devam ediyor. Anlaşmazlıklar açısından sayıların arttığını görüyoruz. Geçen yılki ihtilaf tutarı ortalama 145 milyon dolara tekabül ediyor. Bu rakamlar diğer tahkim kuruluşlarının çok üzerinde. ICC ve Tahkim Divanı, en karmaşık en yüksek değerli çok taraflı ihtilaflarda bir numaralı tercih edilen makam. Aynı zamanda 2020'de yüzde 20'den fazla dosyamız devletlerin de taraf olduğu ihtilaflardı."

Mourre, geçen yıl 57 Türk taraflı dosyanın ICC'ye intikal ettirildiğini ve 23 Türk tahkim heyeti üyesinin bulunduğunu dile getirdi.

Son 5 yılda tahkim mekanlarında artış olduğunu da anlatan Mourre, davaların 33'ünün Türkiye'de görüldüğünü ve İstanbul, Ankara ve İzmir'in bu kapsamda ilk üçte yer aldığını bildirdi.