Hisarcıklıoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Mütevelli Heyet Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "İnsanlara önce okumayı, sonra ilim irfanı ve hayatı öğreten öğretmenlerimiz her türlü takdiri fazlasıyla hak etmektedir" dedi.

Hisarcıklıoğlu, iyi yetişmiş, donanımlı öğretmenlerin yetiştireceği genç nesillerin, toplumu medeniyet yarışında ileri götürecek en büyük güç olduğunu söyledi.

TOBB ve TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Topluma şekil veren, yön verenlerin başında öğretmenlerimiz gelir. Çocuklarımızın başarısında, vasıflı bireyler olarak toplumda yer almasında en büyük pay onlarındır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de belirttiği gibi, toplumun düşmanı olan cehaleti ancak öğretmenler yok eder. Onun için geçmişi öğreten öğretmenlerimiz, geleceğimizin de asıl kurucuları konumundadır.

Öğretmenlerin eserleri, yetişmiş insanlardır. Bu ülkeyi yönetenlerdir, sanatçılardır, bilginlerdir, sporculardır, işadamlarıdır, işçidir, köylüdür, memurdur.

Kısaca, her şeyi şekillendiren temelde öğretmenlerimizin verdiği eğitimdir.

Bu duygu ve düşüncelerle, kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, eğitim camiamıza şükran ve saygılarımı sunuyorum." - ANKARA