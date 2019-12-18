TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 81 okul sözünü verdik, 17 okulumuz kaldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 81 okul sözünü verdik, 17 okulumuz kaldı - Son Dakika Ekonomi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 81 okul sözünü verdik, 17 okulumuz kaldı

6 saat önce

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "81 ilde, 81 okul sözünü verdik, 17 okulumuz kaldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 81 okul sözünü verdik, 17 okulumuz kaldı, System.String[]

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "81 ilde, 81 okul sözünü verdik, 17 okulumuz kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı ile bu protokolü imzaladık. 2020'de 17 okulu bitiririz" dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bir dizi ziyaret için Edirne'nin Keşan ilçesine geldi. Hisarcıklıoğlu, ilk olarak Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Helvacıoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getirerek, Rifat Hisarcıklıoğlu'na TOBB desteğiyle Keşan'a tarım lisesi kurulmasını talep ettiklerini iletti. TOBB'un eğitime her zaman destek verdiğini ve Türkiye'nin birçok ilinde okul yaptırdıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "81 ilde, 81 okul sözünü verdik, 17 okulumuz kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı ile bu protokolü imzaladık. 2020'de 17 okulu bitiririz. Allah nasip eder ve imkan da verirse okulu ilk yapacağımız yerlerden biri de Keşan olacak" diye konuştu.

'KADIN VE GENÇ GİRİŞİMCİLER ARTTI'

Ardından Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Hisarcıklıoğlu'na, Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, odanın faaliyetleri hakkında sunum yaptı. Hisarcıklıoğlu, buradaki konuşmasında Türkiye genelinde kadın ve genç girişimcilerin arttığını belirterek, "Keşan bugün baktığımız zaman tarım, ticaret ve turizmin merkezi. Keşan bir kavşak noktası aslında. Buradaki pazar adeta açık hava pazar merkezi gibi görev yapmakta. Yunanistan'dan gelenler alışveriş yapıyor. Bu kapsamda Trakya'daki oda ve bosalarla beraber İpsala Sınır Kapısı'nı modern bir hale getireceğiz. Bugün bunun için buradayız" dedi.

Son olarak Keşan Ticaret Borsası'nı ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, bölgenin önemli tarım merkezlerlerinden olduğunu söyledi. Keşan ve çevresinin bereketli topraklara sahip olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Hamzadere Barajı bittikten sonra yaklaşık 350 bin dönümlük arazi artık sulanmaya başlayacak ve buranın zenginliğini ve verimliliğini artıracak" diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, Keşan'a 70 bin ton kapasiteli lisanslı depo kurulması için de çalışmaların devam ettiğini belirtti. Hisarcıklıoğlu, Keşan'daki ziyaretlerinin ardından İpsala ilçesinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri şirketinin genel kurul toplantısına katıldı.


Türkiye, Keşan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:34 Kaynak: DHA
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