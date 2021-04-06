TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Anadolu Ajansının (AA) bugün dünyanın en etkili ve saygın haber ajansları arasında görülmesi hem çalışanları hem de tüm ülkemiz için gurur vesilesidir." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya kutlama mesajı gönderdi.

Mesajında, 6 Nisan 1920'den bu yana Türkiye'nin ve dünyanın gelişen olaylarını en hızlı ve en doğru şekilde duyurabilmek için çaba harcayan AA'nın 101'inci yaşını tebrik eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan ve Kurtuluş Savaşı'mızın en yakın tanıklığını yapan Anadolu Ajansı, yalnızca bu büyük mücadelenin değil, aradan geçen 101 yıldaki büyük kalkınma hamlemizin, Anadolu'nun mücadelesinin, sesinin tüm dünyaya duyurucusu olmuştur. Anadolu Ajansının bugün dünyanın en etkili ve saygın haber ajansları arasında görülmesi hem çalışanları hem de tüm ülkemiz için gurur vesilesidir."

Hisarcıklıoğlu, Ajansın bir misyonunun da habercilik ilkelerine bağlı kalarak, etik, hızlı ve güvenilir çalışmalarının tüm basın-yayın kuruluşları için rol model olması gerekliliği olduğuna dikkati çekerek, "Bu alanda yüz yılı aşkın süredir gösterdiği başarının ilelebet süreceğine inancımız tamdır. Türk iş dünyası adına başta şahsınız olmak üzere tüm çalışanlarınızı 101'inci kuruluş yıl dönümünüz vesilesiyle kutlar, başarılarınızın daim olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.