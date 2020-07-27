TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Abdullah Aripov'un o veciz ifadesiyle, 'bizim dilimiz bir, dinimiz... - Son Dakika

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Abdullah Aripov'un o veciz ifadesiyle, 'bizim dilimiz bir, dinimiz...

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Abdullah Aripov'un o veciz ifadesiyle, 'bizim dilimiz bir, dinimiz bir, imanımız birdir'" "Türkiye iş dünyası olarak Özbekistan'ın ve Özbek kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi...

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Abdullah Aripov'un o veciz ifadesiyle, 'bizim dilimiz bir, dinimiz bir, imanımız birdir'"

"Türkiye iş dünyası olarak Özbekistan'ın ve Özbek kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ), Özbekistan Taşkent'te bir üniversite kuruyor. Konu hakkında gerçekleştirilen video konferans toplantısında konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Özbekistan Asya coğrafyasının kalbidir. Hem kültürel ve iktisadi olarak, Orta Asya'nın parlayan yıldızıdır. İmam Buhari, İmam Maturidi, Ali Kuşçu ve Ali Şir Nevai gibi, ilimleriyle irfanlarıyla medeniyetimize damgalarını vurmuş olan büyüklerimiz, hepsi Özbekistan'da buradan yetişmiştir" dedi.

4 Ekim 2019 tarihinde Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev'in çalışma ziyareti kapsamında kendisini kabul ettiğini hatırlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bu görüşmede Zat-ı devletleri, vizyoner yaklaşımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne birçok görev verdi. Kuşkusuz bu görevlerin bence en önemlisi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - Taşkent şubesinin açılmasıydı. Hemen biz de Adkham ile çalışmaya başladık. Sayın Mirziyoyev, 19 Şubat 2020'de de ülkemize gelmişti. Bu ziyarette kendilerine, projelerimizi anlatma fırsatı bulduk. Özbekistan TSO ile TOBB ETÜ'nin Taşkent'te kurulmasına yönelik iş birliği anlaşmasını o gün imzaladık. TOBB ETÜ Taşkent; Özbekistan Eğitim Bakanlığı, Taşkent Ekonomi Üniversitesi, Özbekistan TSO ile birlikte kurulmaktadır" ifadelerini kullandı.

Taşkent'te kurulan üniversitede başlangıçta 2 akademik program olacak

Özbekistan'da kurulacak üniversitenin TOBB ETÜ ile benzer müfredata ve programlara sahip olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Bunun aynısını şimdi Taşkent'te uygulamaya başlayacağız. TOBB ETÜ Taşkent'in başlangıçta iki akademik programı olacaktır. Birincisi, Uluslararası Girişimcilik Programı. İkincisi, E-ticaret ve Teknoloji Yönetimi Programı. Bu iki konuyu özellikle seçtik. Çünkü girişimcilik ve e-ticaret, bugünkü küresel ekonomide, en çok öne çıkan konulardır. Özbekistan ise, Asya coğrafyasının kalbidir. Hem kültürel ve iktisadi olarak, Orta Asya'nın parlayan yıldızıdır. İmam Buhari, İmam Maturidi, Ali Kuşçu ve Ali Şir Nevai gibi, ilimleriyle irfanlarıyla medeniyetimize damgalarını vurmuş olan büyüklerimiz, hepsi Özbekistan'da buradan yetişmiştir" şeklinde konuştu.

"Abdullah Aripov'un o veciz ifadesiyle, 'bizim dilimiz bir, dinimiz bir, imanımız birdir'"

Özbekistan'ın çok genç bir nüfusa sahip olduğunu ve coğrafyasında yüksek potansiyele sahip ülkelerin başında geldiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Günümüzdeyse, 35 milyona yaklaşan genç ve dinamik nüfusu, tarihi birikimi, stratejik konumu, zengin doğal kaynakları ve gelişen sanayisi ile Özbekistan'ın müthiş bir gelecek vadettiğine de inanıyorum. Dolayısıyla, küresel ekonomiler yeniden şekillenirken, Özbekistan, tüm bu coğrafyada, girişimciliğin merkezi olmaya en uygun konumda olan ülkedir. Bugün ülkeler arası zenginlikler ülkelerin ortaya çıkardığı gelişimci sayısı ile ortaya çıkmaktadır. Özbekistan'da bu potansiyel var. Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerimizi, ortak tarih, dil ve kültürümüz temelinde, güçlü kardeşlik bağlarına dayanan stratejik ortaklık olarak tanımlıyoruz. Özbekistan'ın milli şairi merhum Abdullah Aripov'un o veciz ifadesiyle, 'bizim dilimiz bir, dinimiz bir, imanımız birdir'" diye konuştu.

"Türkiye iş dünyası olarak Özbekistan'ın ve Özbek kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Türkiye-Özbekistan kardeşliğinin, maziden atiye uzanan kadim bir kardeşlik olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Geçen sene Bakü'de, Özbekistan'ın Türk Keneşi'ne tam üyeliğiyle, aramızdaki bu birliktelik, daha da perçinlenmiştir. Özbekistan'da, Devlet Başkanı Saygıdeğer Mirziyoyev'in güçlü ve kararlı liderliğinde yürütülen reform sürecini de takdirle izliyoruz. Yabancı sermayeyle en çok şirket kuran ülkeler arasında ülkemiz 3. sırada yer almaktadır. Türkiye iş dünyası olarak Özbekistan'ın ve Özbek kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. TOBB ETÜ'nün Özbekistan'da şube açması için bizden hiçbir desteğini esirgemeyen, yolumuzu açan, Devlet Başkanlarımıza ve değerli akademisyenlerimize, bu vesileyle tekrar şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er de iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi bir düzeyde olduğunu ve daha iyi yerlere çıkarmak için çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Adkham Ikramov ise Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğunu, daha da ilerletmek için kurulan bu üniversitenin bir adım olduğunu kaydetti. Ayrıca Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan ilk cuma namazında Hisarcıklıoğlu'nu gördüğünü ve çok mutlu olduğunu belirten Ikramov, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde namaz kılmak için sabırsızlandığını dile getirdi.

TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Güven Sak da şimdiden Taşkent'te kurulan üniversite için 200 başvuru aldıklarını dile getirdi. Prof. Dr. Sak ayrıca, Özbekistan'ın eğitim için oldukça elverişli ve uygun bir potansiyele sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen toplantıya; Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, TOBB Başkanı ve TOBB ETÜ Mütevelli Heyeti Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Adem Kula, Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Adkham Ikramov, TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Güven Sak katıldı.

Özbekistan, Ekonomi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 05:41

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 'Abdullah Aripov'un o veciz ifadesiyle, 'bizim dilimiz bir, dinimiz... - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, "yasak aşk" iddiaları sonrası makam şoförü hakkında suç duyurusunda bulundu Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den İstanbul depremi için kritik uyarı: Zaman daralıyor Irak'ta koalisyon güçlerinin bulunduğu askeri üsse roketli saldırı düzenlendi Bakırköy Belediyesi'ne 2004 yılından kalma borcundan dolayı haciz geldi Diyabet hastalığı, koronavirüsten ölüm riskini 12 kat artırıyor Şeyma Subaşı, iş insanı Mehmet Germiyanlıgil'le yeni aşka yelken açtı Oyuncu Songül Öden, iş insanı Arman Bıçakçı ile dünyaevine girdi Adı Galatasaray'la anılan Hulk, Türkiye'den teklif aldığını doğruladı Son Dakika: Türkiye'de 27 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 919 yeni vaka tespit edildi Kastamonu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında "kısmi karantina" uygulanacak Cenaze dönüşü kazada ölen 3 kardeş, yan yana son yolculuklarına uğurlandı Artan koronavirüs vakalarının arkasından cinsel ilişki skandalı çıktı Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti Altı iş yerinde peş peşe çıkan yangınların arkasından terör örgütü PKK/KCK çıktı Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı
"Katil" yazısını cinayet haberinin yer aldığı gazete sayfasıyla kapatmaya çalıştılar         
18:04
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı         
18:01
Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi         
17:48
Son Dakika: Ankara'daki plaza yangını kontrol altına alındı Son Dakika: Ankara'daki plaza yangını kontrol altına alındı         
17:44
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak         
16:42
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı         
16:36
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı         
16:31
Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi         
15:49
Ivana Sert, kano yaparken denizlerin en hırçın balığıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı Ivana Sert, kano yaparken denizlerin en hırçın balığıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı         
15:43
Çin ve ABD arasındaki gerilim zirveye çıktı! ABD'nin başkonsolosluğu resmen kapandı Çin ve ABD arasındaki gerilim zirveye çıktı! ABD'nin başkonsolosluğu resmen kapandı         
15:39
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz         
15:17
Uzun zamandır sessizliğe bürünen Ercüment Ovalı suskunluğunu bozdu! Aşı için şubatı işaret etti Uzun zamandır sessizliğe bürünen Ercüment Ovalı suskunluğunu bozdu! Aşı için şubatı işaret etti         
15:03
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi         
14:51
Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti         
14:50
Bebeklerini kullanıp duygu sömürüsü yapan anne babanın yalanını polisin sorduğu soru ortaya çıkardı Bebeklerini kullanıp duygu sömürüsü yapan anne babanın yalanını polisin sorduğu soru ortaya çıkardı         
14:13
Galatasaray, Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı Galatasaray, Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı         
14:12
İspanyol bakan Ayasofya için İspanyol bakan Ayasofya için "Ortak ev" dedi, Çavuşoğlu düzeltti: Ayasofya camidir         
13:53
Korona testi pozitif çıkan talihsiz kadın, hastaneden çekip paylaştığı videoda hüngür hüngür ağladı Korona testi pozitif çıkan talihsiz kadın, hastaneden çekip paylaştığı videoda hüngür hüngür ağladı         
13:44
Türk ve Azerbaycan orduları geniş kapsamlı ortak tatbikat gerçekleştirecek Türk ve Azerbaycan orduları geniş kapsamlı ortak tatbikat gerçekleştirecek         
13:03
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı         
13:01
Bilim Kurulu üyesinin Bilim Kurulu üyesinin "Türkiye'de 200 bin taşıyıcı var" çıkışı sunucuyu şaşkına çevirdi         
12:53
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu         
12:32
Arkadaşının Arkadaşının "Ye bir şey olmaz" dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti         
12:20
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi         
11:57
Seçim sonrası Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Kurmaylarından 4 önemli isim Parti Meclisi'ne giremedi Seçim sonrası Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Kurmaylarından 4 önemli isim Parti Meclisi'ne giremedi         
11:49
Erzurumsporlu Osman Çelik, 3 farklı takımla Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi Erzurumsporlu Osman Çelik, 3 farklı takımla Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi         
11:31
Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine mi yürüdü? Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine mi yürüdü?         
10:08
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi         
10:03
Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı         
09:35
Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı         
08:58
Ürettiği neyleri Türkiye'nin dört bir yanına satarak aile bütçesine katkı sağlıyor Ürettiği neyleri Türkiye'nin dört bir yanına satarak aile bütçesine katkı sağlıyor         
08:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2020 00:06:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Abdullah Aripov'un o veciz ifadesiyle, 'bizim dilimiz bir, dinimiz... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei