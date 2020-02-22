TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Afyonkarahisar'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Afyonkarahisar'da - Son Dakika

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Afyonkarahisar'da

6 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini, Afyonkarahisar Ticaret Borsası ve Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Afyonkarahisar'da, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini, Afyonkarahisar Ticaret Borsası ve Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

Afyonkarahisar TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaretinde konuşan Hisarcıklıoğlu, okulun yapımında katkısı olanlara teşekkür etti.

Okulu kendisinin yapmadığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Türk iş dünyası bir milyon 500 bin lira verdi. Türk iş dünyasının katkılarıyla yapıldı. Allah hayırlı uğurlu etsin." dedi.

Daha sonra Hisarcıklıoğlu, okulu gezerek öğrencilerle bir süre sohbet edip, kitap hediye etti.

Mustafa Tutulmaz, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:10 Kaynak: AA
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