TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Alacak Sigortası Yürürlüğe Giriyor

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Bursa 'da İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası'nı (İTSO) ziyaret ederek sanayici ve iş insanlarıyla istişarelerde bulundu. Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı açıklamada, alacak sigortası müjdesini verirken, "Alacak sigortasının çıkartılması için çalışıyorduk. Bütün gelişmiş ülkelerde alacak sigortası varken bizde yoktu. 1.1.2019'dan itibaren alacak sigortası da yürürlüğe giriyor. Belirli bir limite kadar alacaklarımızın yüzde 80'ini sigortadan alacağız. Bu ekonominin, çarkın önünü açacak, rahatlıkla ticaret yapabileceğiz" dedi.TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İTSO'yu ziyaret etti, toplantıda sanayici ve iş insanlarıyla istişarelerde bulundu. Toplantının açış konuşmasını yapan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ , "İnegöl şehri Türkiye 'nin bir markasıdır. Tarım ve sanayi şehridir. Üretim yapan önemli bölgelerden bir tanesidir. İTSO da buna katkı sağlayan ciddi kurumlardan bir tanesidir. Müteşebbis bir topluma sahibiz. Ekonomimiz her geçen gün büyüyor. Bu bağlamda bizlere seçildiğimiz günden itibaren her zaman desteklerini hissettiren, gerektiğinde başkanlık olarak bize destek veren, ağabeylik yapan Başkanıma İnegöl'ü teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.İTSO Başkan Yardımcısı Kenan Kender de 2019'da yapılacak etkinliklerde üyelerden ücret alınmayacağını söyledi.5 YILDIZLI HİZMETTOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise ilk defa reel sektör ve finans sektörü bir araya gelerek meseleleri çözmek için çabaladıklarını belirtti. İnegöl'den ve İTSO'dan övgüyle söz eden Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:"İnegöl, insanın hem ruhuna hem de damak tadına hitap ediyor. Türkiye'nin her tarafında İnegöl köftesini görürsünüz. Bunun patentini herkese vermeyin ki önüne gelen İnegöl köftecisi diye ortaya çıkmasın. Bunu ticarileştirelim. İnegöl damağa hitap ederken bir il kapsamında yer alıyor. Bir il neyi yaparsa İnegöl bunu yapıyor. Aslında ilçe değil. Bunu Bursa'nın siyasetine yön ve karar verişinden görüyoruz. Bursa'da ne kadar siyasetçi varsa hepsi İnegöllü. Başka ilçe yokmuş gibi tüm siyasetçiler İnegöllü. Girişimci ruhunuzla kendi farkınızı ortaya koyuyorsunuz. İnegöllü tüm başkanlarımızın yanındayız. Odalar olarak verdiğimiz hizmet kalitesinin dünya ile ölçülmesini sağlamak istiyoruz. İnegöl 901 milyon dolarlık ihracat yapıyor. Odaların hizmet kalitesi yıldızlamayla ölçülüyor. Odaların ve borsaların verdikleri hizmetleri ölçen akreditasyon hizmeti var. İTSO'nun üyelerine verdiği hizmetin standardı 5 yıldızdır. Bunu ben vermiyorum, uluslararası bağımsız bir kuruluş veriyor. İTSO ile gurur duyuyorum. Ekonomisinin gelişmesi gibi İTSO'nun verdiği hizmet kalitesiyle Londra Paris odalarının verdiği hizmet eşdeğerdir. Bu bir kaltie anlayışıdır. Başta Başkan olmak üzere yönetim, meclis, genel sekreter ve çalışan arkadaşlarımızı kutluyorum. Sizinle gurur duyuyoruz. 5 yıldızlı hizmet veriyorsanız en iyisini yapıyorsunuzdur."ALACAK SİGORTASITürkiye'de bugünlerde önemli sıkıntılar olduğunu dile getiren Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ama son 25 yılımızı düşündüğümüzde bunun gibi birçok inişli çıkışlı günler yaşadık. Hepsinin sonunda daha iyi, gelişen bir Türkiye oldu" dedi. Hisarcıklıoğlu, "Bu tekerlek bu tümsekte kalmayacak. Bu tümseği aşacağız. Bu tümseği aşarken hazırlıklı olmak, enseyi karartmamak lazım. Ayakta kalacağız, bunu da aşacağız. 2013'ten bu tarafa neredeyse her yıl 1-2 seçim yaşadık. Normalde 4-5 senede yaşanacak seçimleri neredeyse her yıl yaptık. Bunların da sonucu olarak sıkıntılı süreç başladı. Mart'tan sonra 4,5 sene seçimsiz bir süreç yaşacağız. Ekonomiye odaklanarak önümüzü toparlayacağız. Dert ve sıkıntılarınızı tüm bakanlarımıza iletiyoruz. Başkanlarımızın bana ilettiği konuları sorunların çözümü açısından takip ediyoruz. Burası mobilya başkenti. Katma değerleri görüyoruz. Aradaki farklardan dolayı üretici kardeşlerimizin alacakları oluyor, bunun da çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah onunla ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Katma değer vergisinin belli sürelerle mahsuplaşılması için çalışıyoruz. Enerjide yüzde 10 indirim ortaya çıkıyor. Artan enerji maliyetlerimize karşı yüzde 10 indirim biraz olsun nefes aldıracaktır" diye konuştu.Alacak sigortasıyla ilgili çalışmalar hakkında da bilgi veren Rifat Hisarcıklıoğlu, "Alacak sigortasının çıkartılması için çalışıyorduk. Bütün gelişmiş ülkelerde alacak sigortası varken bizde yoktu. 5 yıldır takip ediyorduk. 1.1.2019'dan itibaren alacak sigortası da yürürlüğe giriyor. Belirli bir limite kadar alacaklarımızın yüzde 80'ini sigortadan alacağız. Bu ekonominin, çarkın önünü açacak, rahatlıkla ticaret yapabileceğiz" dedi.İTSO'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Hayırlı olsun ziyareti yapmak istedim. Seçimlerimiz bayrak yarışıdır. Geçmiş dönemde Metin başkan vardı şimdi Yavuz başkan ve Mahmut başkan var. İsimler gelir geçer, esas olan yapılanlardır. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. İnegöl'deki insanlara faydalı olabilecek yerdesiniz. Bugün için bir insanın yapacağı en büyük hayır bir kişiye ilave istihdam edebilmek, bir kişiyi yokluktan kurtarmaktır. Sizler bunu yapıyorsunuz. Sizin işiniz diğer mesleklere göre çok farklı. Allah sizden razı olsun. Sizler insan istihdam etmezseniz Türkiye'deki yoksulluk oranı çok fazla olur. İTSO'da üyelerinize yapacağınız desteklerle hayırlı iş yapacaksınız. 4 yıllık bu süreyi iyi kullanın. Fırsat bu fırsat, bunu iyi değerlendirin. Burada görevimizi hakkıyla yaparsak bunun kazancını gerçek dünyada göreceğiz. Gerçek dünyada kazananlar içerisinde olmak istiyorsak ister meclis üyesi ister meclis başkanı olalım, iyi ve hakkıyla yaparsanız ne mutlu size. Allah yolunuzu açık etsin" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na çeşitli hediyeler ile kendi resminin bulunduğu tablo hediye edildi. İTSO Meclis üyelerine de teşekkür plaketi takdim edildi. Hisarcıklıoğlu, asgari ücret zammı için de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a teşekkür etti.- Bursa