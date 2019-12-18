TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Anadolu Ajansının

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çeşitli ziyaretler için Keşan ilçesine gelen Hisarcıklıoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Hisarcıklıoğlu, haber kategorisinde AA Edirne Bölge Müdürlüğü muhabiri Cihan Demirci'nin "Batırılan uçak", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, AA ekiplerinin, dünyanın birçok yerinde önemli haberlere ve görsellere imza attığını ifade ederek "Saros Körfezi'nde dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla yolcu uçağı batırılmıştı. Bu fotoğrafa da oy verdik. Birçok kıyı kentinde arkadaşlarımız, dalış turizmini ve balıkçılığı geliştirmek adına bunu yapıyor. Tebrik ediyorum." diye konuştu.