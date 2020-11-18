TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Aşı çalışmalarından gelen olumlu haberler, 2021'in ikinci yarısında toparlanma dönemi başlayabileceğine işaret ediyor" - Son Dakika

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Aşı çalışmalarından gelen olumlu haberler, 2021'in ikinci yarısında toparlanma dönemi başlayabileceğine işaret ediyor"

18.11.2020 16:03

- TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Aşı çalışmalarından gelen olumlu haberler, 2021'in ikinci yarısında toparlanma dönemi başlayabileceğine işaret ediyor" "Türkiye'ye olan iş ve yatırım talebi artacaktır" Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiBaşkanı M.

- TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Aşı çalışmalarından gelen olumlu haberler, 2021'in ikinci yarısında toparlanma dönemi başlayabileceğine işaret ediyor"

" Türkiye'ye olan iş ve yatırım talebi artacaktır"

ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiBaşkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Aşı çalışmalarından gelen olumlu haberler, 2021'in ikinci yarısında toparlanma dönemi başlayabileceğine işaret ediyor. Küresel değer zincirleri kısalacak, Türkiye'ye olan iş ve yatırım talebi artacaktır. Ülkemiz için yeni fırsatlar doğacaktır" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiBaşkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Türkiye Ekonomi Şurasında konuştu.

Ekonomi Şuralarının 2003 yılında başlatıldığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, Toplantıyı 81 ilden 3 bin kişinin izlediğini belirterek, "Pandemi sürecinde hepsi yoğun bir mesai harcadılar.İllerin ve ilçelerin sorunlarını çıkardılar, öneriler hazırladılar. Yerelde hangi ekonomik sıkıntılar yaşanıyorsa, hepsini tespit ettiler.Gece yarılarına kadar üyeleriyle istişare ettiler. Talepleri bize aktardılar. Biz de, acil yapılması gerekenleri, saat kaç olursa olsun Bakanlarımıza ilettik. Tabandan tavana müthiş bir çalışma ortaya koyduk. Camiamızla gurur duyuyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Tüm dünyanın yeni bir dönemin arifesinde olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu yeni döneme her yönüyle hazır hale gelinmesi gerektiğine dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu,"Aşı çalışmalarından gelen olumlu haberler, 2021'in ikinci yarısında toparlanma dönemi başlayabileceğine işaret ediyor. Küresel değer zincirleri kısalacak, Türkiye'ye olan iş ve yatırım talebi artacaktır. Ülkemiz için yeni fırsatlar doğacaktır. Yurtdışı temaslarımızda bunu görüyor ve duyuyoruz. Bu fırsatları yakalamak üzere, şimdi harekete geçmemiz ve hazırlanmamız gerekiyor. Çünkü talih hazır olana güler. Fırsatların kazası olmaz. Evet, kritik virajları aştık. Ama önümüzde, inişli-çıkışlı uzun ve zor bir yolculuk var. Ayrıca dünyada da yeni dengeler kuruluyor.

Asya-Pasifik bölgesinin 15 ülkesi, küresel ekonominin yüzde 30'unu kapsayan, dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşmasına imza attılar. Öte yandan aşının bulunmasına rağmen, onaylanması ve yaygın hale gelmesi de zaman alacak. Dolayısıyla hem salgın sonrası döneme hazır olmamızı sağlayacak, hem de yatırımcılara güven verecek bir program tasarlamalıyız" dedi.

Yatırımların, üretimin ve istihdamın artmasında ön koşulunun istikrar olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu," Enflasyonla mücadele, döviz kurlarında da istikrar gerektirir. Fiyatların ve kurların devamlı arttığı bir ortam, iş yapma iştahını azalmakta, üretim ve yatırım kararlarını olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla döviz kurlarında istikrarın sağlanması da önem arz etmektedir. Yine Sizin, AB Kurumlarının liderleriyle en üst düzeyde kurmuş olduğunuz diyalog da, ekonomiyi desteklemek ve AB-Türkiye ilişkilerinin geleceği açısından son derece önemlidir. Bu kapsamda, bazı vizyonsuz AB liderlerine rağmen, AB ile ilişkilerin güçlü tutulmasında, gümrük birliğinin güncellenmesinde ve vize diyaloğu dahil, ilişkilerde tekrar pozitif bir gündeme dönülmesinde, büyük fayda görüyoruz" şeklinde konuştu.

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Hisarcıklıoğlu konuşmasının devamında şu sözleri kullandı;

" Cumhurbaşkanım, sizin önderliğinizde başlatılacak, cesur ve ezber bozan, yeni bir yapısal reform hamlesi, küresel rekabette bizi öne çıkaracaktır. Bu noktada son olarak şunu vurgulamak isterim. Mevzuata ilişkin yapılacak reformlarda, eskiden olduğu gibi, kamu-özel sektör diyalog mekanizmalarının kurulması ve sin her zaman vurguladığımız istişarenin güçlendirilmesi çok faydalı olacaktır. Zira hazırlanan kanun tekliflerinde, özel sektörün görüşünün zamanında alınmaması, sahada pek çok sıkıntıya neden oluyor. Biz, koşmaya, çalışmaya, üretmeye hazırız. Bu tekerlek bu tümsekte kalmayacak" şeklinde konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Aşı çalışmalarından gelen olumlu haberler, 2021'in ikinci yarısında toparlanma dönemi başlayabileceğine işaret ediyor
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Aşı çalışmalarından gelen olumlu haberler, 2021'in ikinci yarısında toparlanma dönemi başlayabileceğine işaret ediyor
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Aşı çalışmalarından gelen olumlu haberler, 2021'in ikinci yarısında toparlanma dönemi başlayabileceğine işaret ediyor
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Aşı çalışmalarından gelen olumlu haberler, 2021'in ikinci yarısında toparlanma dönemi başlayabileceğine işaret ediyor
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Aşı çalışmalarından gelen olumlu haberler, 2021'in ikinci yarısında toparlanma dönemi başlayabileceğine işaret ediyor

Avrupa Birliği, Ekonomi, Yatırım, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 'Aşı çalışmalarından gelen olumlu haberler, 2021'in ikinci yarısında toparlanma dönemi başlayabileceğine işaret ediyor' - Son Dakika Ekonomi


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