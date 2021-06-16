Üye Girişi
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Balıkesir'de iş insanlarıyla bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Balıkesir'de iş insanlarıyla bir araya geldi Açıklaması

16.06.2021 15:43
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Balıkesir'de iş insanlarıyla bir araya geldi Açıklaması, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Sanayide bugün ihracatımızda tarihi rekoru inşallah, bu yılın sonunda 200 milyar doları aşarak 210 milyar doların üzerine çıkacağız." dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Sanayide bugün ihracatımızda tarihi rekoru inşallah, bu yılın sonunda 200 milyar doları aşarak 210 milyar doların üzerine çıkacağız." dedi.

Balıkesir Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Ticaret Borsası Meclisi üyeleri ve Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi yatırımcılarıyla bir araya gelen Hisarcıklıoğlu, Kovid-19 sürecinde e-ticaretin önemli bir konuma geldiğini belirtti.

Hisarcıklıoğlu, e-ticaretin müthiş bir kolaylık sağladığını vurgulayarak, "Balıkesir'den bir ürünü alıp Brezilya'nın bir köyüne satabilme şansım var. Dijitalleşmeden kesinlikle korkmayın, herkes işini dijitalleştirmek durumundadır. Yapamazsak, bisikletin pedalına basamamak gibi olur, düşeriz. Kim ne iş yapıyorsa muhakkak dijitalleştirecek. Bu kapsamda da e-ticaret çok önemlidir." diye konuştu.

Tarım ve hayvancılığın geleceğin en önemli sektörleri arasında yer aldığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, Balıkesir'in de bu konuda büyük avantaja sahip olduğunu anlattı.

Hisarcıklıoğlu, ihracat yapan sanayi sektörünün Kovid-19 sürecinden etkilenmediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Allah'a çok şükür sanayicilerimizin yüzü gülüyor. Birçok şehre gittiğim zaman billboardlarda 'organize sanayi bölgesinde işçi aranıyor' yazıyor. Sanayici şu anda nitelikli işçinin yanı sıra düz işçi bulamıyor. Sanayide bugün ihracatımızda tarihi rekoru inşallah, bu yılın sonunda 200 milyar doları aşarak 210 milyar doların üzerine çıkacağız. Peki bu durum neyden kaynaklandı? Tedarik zincirleri bozuldu, konteyner bulamıyoruz diye biz de şikayet ediyoruz ama yanımızdaki pazara konteyner bulamayıp mal satamayanların yerini biz aldık çünkü biz şu anda pazarın dibindeyiz. Bu müthiş bir avantaj. Pazara girdik mi bir daha zor çıkarız, haberiniz olsun. Onun için pazara girmeye bakın. Dünya tedarik zincirinde sıkıntının avantajını bizim kullanmamız lazım."

"Çevreye doğaya artık destek olmak durumundayız"

Dün yapılan ve kendisinin de katıldığı Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu toplantısını değerlendiren Hisarcıklıoğlu, çevre kirliliğinin önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, çevrenin ve doğanın gelecek nesillere temiz aktarılması için kendilerine de görevler düştüğünü anlatarak, şunları kaydetti:

"Kaçacak yerimiz yok, onun için başta biz sanayiciler ve 84 milyon için artık çevre olmazsa olmaz haline geldi. Vebal altındayız, hiç kimse öbür tarafa para götüremiyor, hepimiz aynı hocanın kayığına binip gidiyoruz. Marmara Denizi bize gösteriyor, 'ihanet ediyorsunuz' diyor. Ergene bize gösteriyor, 'ihanet ediyorsunuz' diyor. Onun için sizden ricam hepimiz çevreye doğaya artık destek olmak durumundayız, kendimiz için de olmalıyız. Şimdi Marmara Denizi'nde zehir olup olmadığı konuşuluyor. O salyanın ortasında yüz hadi bakalım, o salyada yakalanmış balığı ye hadi bakalım. Güvenebilecek misin? O yiyeceğiniz balığa dikkat edin, yaşaması lazım. Dünkü toplantıda sizler adına bakan beye 'devletimizin alacağı her türlü sert tedbire rağmen ne olursa olsun biz uyacağımıza söz veriyoruz. Bu duruma karşı yapılacak ne varsa desteklemeye hazırız' dedik."

Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliğinin sıfır karbon salımına çok önem verdiğini ve ihracat yapacak firmaların bu yeşil dönüşüme fikren ve zikren hazır olması gerektiğini sözlerine ekledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Balıkesir'de iş insanlarıyla bir araya geldi Açıklaması
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Balıkesir'de iş insanlarıyla bir araya geldi Açıklaması
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Balıkesir'de iş insanlarıyla bir araya geldi Açıklaması
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Balıkesir'de iş insanlarıyla bir araya geldi Açıklaması
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Balıkesir'de iş insanlarıyla bir araya geldi Açıklaması

Marmara Denizi, Balıkesir, Brezilya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Balıkesir'de iş insanlarıyla bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dolmabahçe Sarayı'ndaki 92 kilogramlık altın vazo krizi! CHP'li Tanal, konuyu Meclis gündemine taşıdı 16:07 Dolmabahçe Sarayı'ndaki 92 kilogramlık altın vazo krizi! CHP'li Tanal, konuyu Meclis gündemine taşıdı Şarkıcı Rafet El Roman, vefat eden babasını toprağa verildi 16:01 Şarkıcı Rafet El Roman, vefat eden babasını toprağa verildi Kadın avukata taciz ve tehdit! Adli Tıp Profesörü: Seni diri diri yakacağım 15:51 Kadın avukata taciz ve tehdit! Adli Tıp Profesörü: Seni diri diri yakacağım
Defne Samyeli tatil sezonunu açtı! Arka arkaya paylaştığı bikini ve mayolu pozları sosyal medyada dikkat çekti 15:43 Defne Samyeli tatil sezonunu açtı! Arka arkaya paylaştığı bikini ve mayolu pozları sosyal medyada dikkat çekti Son zamanlarda artan polis intiharları sosyal medyanın gündemine oturdu 15:38 Son zamanlarda artan polis intiharları sosyal medyanın gündemine oturdu Fitch, Türkiye'nin yıl sonu beklentilerini açıkladı: Dolar 8,90 TL, enflasyon yüzde 15,5 olacak 15:12 Fitch, Türkiye'nin yıl sonu beklentilerini açıkladı: Dolar 8,90 TL, enflasyon yüzde 15,5 olacak
13 bin yıllık geçmişi var! Kavılca buğdayı kadın girişimcinin emeğiyle üretiliyor 15:03 13 bin yıllık geçmişi var! Kavılca buğdayı kadın girişimcinin emeğiyle üretiliyor Dünya bu zirveye kilitlendi! ABD Başkanı Biden ve Putin görüşme öncesi poz verdi 14:44 Dünya bu zirveye kilitlendi! ABD Başkanı Biden ve Putin görüşme öncesi poz verdi

Son Dakika Haberleri
16:11 Meclis Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü
16:06 Dolmabahçe Sarayı'ndaki 92 kilogramlık altın vazo krizi! CHP'li Tanal, konuyu Meclis gündemine taşıdı
16:02 Azerbaycanlı SOCAR, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği gaza talip oldu
15:53 Maç bileti olana, Azerbaycan'a giriş serbest
15:47 CHP'li Özgür Özel, gözyaşlarına boğuldu! Soma davasında verilen karara isyan etti
15:42 Defne Samyeli tatil sezonunu açtı! Arka arkaya paylaştığı bikini ve mayolu pozları sosyal medyada dikkat çekti
15:40 İstanbul, Ankara ve İzmir'de m² fiyatı uçuşa geçti! Konut fiyatları tavan yaptı
15:39 Makedon ve Arnavut halkına ırkçı küfürler etmişti! Arnautovic'e bir maç ceza verildi
15:37 Son zamanlarda artan polis intiharları sosyal medyanın gündemine oturdu
15:12 Fitch, Türkiye'nin yıl sonu beklentilerini açıkladı: Dolar 8,90 TL, enflasyon yüzde 15,5 olacak
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü Meclis Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü         
16:11
Azerbaycanlı SOCAR, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği gaza talip oldu Azerbaycanlı SOCAR, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği gaza talip oldu         
16:02
Maç bileti olana, Azerbaycan'a giriş serbest Maç bileti olana, Azerbaycan'a giriş serbest         
15:54
CHP'li Özgür Özel, gözyaşlarına boğuldu! Soma davasında verilen karara isyan etti CHP'li Özgür Özel, gözyaşlarına boğuldu! Soma davasında verilen karara isyan etti         
15:47
İstanbul, Ankara ve İzmir'de m² fiyatı uçuşa geçti! Konut fiyatları tavan yaptı İstanbul, Ankara ve İzmir'de m² fiyatı uçuşa geçti! Konut fiyatları tavan yaptı         
15:41
Fransa'nın tedbirleri sonuç verdi! Maske zorunluluğu ve gece saatlerindeki sokağa çıkma yasağı kaldırılıyor Fransa'nın tedbirleri sonuç verdi! Maske zorunluluğu ve gece saatlerindeki sokağa çıkma yasağı kaldırılıyor         
15:35
Samatta, F.Bahçe'nin kabusu oldu! Tanzanyalı forveti isteyen takımlar gerçekleri öğrenince vazgeçiyor Samatta, F.Bahçe'nin kabusu oldu! Tanzanyalı forveti isteyen takımlar gerçekleri öğrenince vazgeçiyor         
15:10
Son Dakika: Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ toprakları sahibine kavuştu Son Dakika: Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ toprakları sahibine kavuştu         
14:52
Eski eşi gaspçılar tarafından öldürülen acılı adam, Eski eşi gaspçılar tarafından öldürülen acılı adam, "Onun yanına gidiyorum" diyerek intihar etmiş         
14:29
Bir günde 224 kişiye aşı yapan sağlık çalışanının fotoğrafını Bakan Koca paylaştı: Bu fedakarlık unutulmayacak Bir günde 224 kişiye aşı yapan sağlık çalışanının fotoğrafını Bakan Koca paylaştı: Bu fedakarlık unutulmayacak         
14:23
"Menopoza girmişsin, ibadete başla" yorumu, şarkıcı Nükhet Duru'nun sabrını taşırdı         
13:48
Konkordato talebi reddedildi! NeoYapı'nın iflası kaçınılmaz oldu Konkordato talebi reddedildi! NeoYapı'nın iflası kaçınılmaz oldu         
12:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı?         
11:49
EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor         
11:34
Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var         
11:22
CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır         
10:17
Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu         
20:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2021 16:27:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Balıkesir'de iş insanlarıyla bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement