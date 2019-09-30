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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Belirlenen hedefler doğrultusunda iş dünyası olarak çalışmaya devam...

1 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ilişkin, sorunların doğru tespit ve teşhis edilerek gerçekçi tedbirler ortaya konduğunu belirtti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ilişkin, sorunların doğru tespit ve teşhis edilerek gerçekçi tedbirler ortaya konduğunu belirtti.


TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) değerlendirdi. Hisarcıklıoğlu açıklamasında, Ekonomideki hassasiyetlerin dikkate alındığı, Türkiye'yi 2023'e hazırlayacak bir yol haritası ve yeni bir ekonomik model hazırlanmıştır. Yeniden yüksek büyümenin hedeflenmesi özel sektörümüze heyecan ve moral vermiştir. Planlanan adımların ekonomide bir sıçrama tahtası işlevi göreceğini, böylece güçlü ve istikrarlı büyüme sürecine geçiş sağlayacağını düşünüyoruz. Reel sektörü, KOBİ'leri, üreticileri ve yatırımları destekleme yönündeki adımların devam edecek olmasını da memnuniyetle karşılıyoruz. Programın önümüzü daha net görmemizi ve ekonomik aktiviteye ivme sağlayacağına inanıyoruz. Bizler de Türk iş dünyası olarak ülkemizin hedefleri doğrultusunda tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Berat Albayrak, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:26 Kaynak: İHA
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