TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Birliğin Kadın Girişimciler Kurulunun Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde konuştu - Son Dakika

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyelerinin e-ticaret ekosisteminden daha fazla yararlanabilmeleri adına yeni bir projeye imza atacaklarını belirterek, "İş birliği yapacağımız e-ticaret pazar yerleriyle, bu kurulun üyelerine özel, yıl boyu devam edecek komisyon indirimi, reklam ve pazarlama desteği, kargo desteği, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vereceğiz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulunca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, Birlik olarak kadının hayatın her alanında olması gerektiğini, çalışkanlığın ve başarının cinsiyetinin olmayacağını ifade ettiklerini söyledi.

Ayrımcılığa ve kadınlara yönelik ön yargılara karşı çıktıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Kadın girişimciliğinin desteklenmesi gerektiğini güçlü bir sesle dile getirdik. Zira şunu biliyor ve görüyoruz ki imkan verilirse, önlerine engel konmazsa, kadınların başaramayacağı hiçbir iş yoktur." diye konuştu.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulunun, 7 bin üyesiyle dünyanın en geniş kadın ağlarından biri haline geldiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Girişimci kurullarımız her ilde dayanışma faaliyetleri düzenliyorlar, eğitim ve mentorluk hizmetleri veriyorlar, kadın girişimci sayısının ve istihdamının arttırılması için gece gündüz çalışıyorlar, başarılı kadın girişimcileri rol model olarak öne çıkarıyorlar. Genç kızlarımıza örnek oluyor, onların da iş dünyası atılmalarını sağlıyorlar. 2007'de 75 bin olan kadın girişimci sayısı şu an 140 bine yaklaşmış durumda. Son 12 senede, ülkemizde kadın girişimci sayımız ikiye katlanmışsa bunda kurulun katkısı büyüktür."

"Kadın girişimcilere her türlü alanda destek sağlıyoruz"

Kadınlar günü vesilesiyle TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyelerinin e-ticaret ekosisteminden daha fazla yararlanabilmeleri adına yeni bir projeye imza atacaklarını belirten Hisarcıklıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İş birliği yapacağımız e-ticaret pazar yerleriyle, bu kurulun üyelerine özel, yıl boyu devam edecek komisyon indirimi, reklam ve pazarlama desteği, kargo desteği, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vereceğiz. Ayrıca daha fazla ziyaretçiye erişebilmek adına, pazar yerleriyle birlikte bu kurul üyelerimize özel alan oluşturacağız. Bu alanda, kadın girişimcilerimiz, hem ürünlerini sergileyebilecek hem de başarı hikayelerini kısa videolarla anlatabilecek."

Hisarcıklıoğlu, TOBB Kadın Girişimciler Kuruluyla bu dönemde birçok çalışmayı bir arada yürüttüklerini dile getirerek, "Bu çalışmalar, girişimcilik kültürünün kadınlar arasında da gelişmesine öncülük edecektir. Biliyorsunuz, konaklama, yiyecek-içecek ve ulaştırma sektörlerimiz salgından epey olumsuz etkilendi. İşte bu sektörlerde hijyen farkındalığı başlatarak, mikro işletmelerimizin daha güvenli hizmet sunmasına, böylece iş hacimlerinin artmasına katkı sağlamak amacıyla İşimiz Temiz' projesini başlattık. Üç ilde pilot olarak uygulanacak projenin tüm ülkede yaygın hale getirilerek kalıcı olmasını hedefliyoruz." dedi.

Kadınlara yönelik şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, bu konuda farkındalığın, tedbirlerin ve cezaların artırılması gerektiğini söyledi.

"Sevgiyle, kalpten yönetilen bir dünya hayal değil"

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk de kadınların erkeklerle eşit sosyal, ekonomik ve siyasi haklara sahip olmalarının yalnızca toplumsal hayatı iyileştirmek gibi bir sonuç yaratmakla kalmayacağını, dünya barışını da güçlendireceğini belirtti.

Öztürk, sevgiyle, kalpten yönetilen, tüm canlılara ve doğaya duyarlı, daha yaşanılabilir dünyanın hayal olmadığını kaydederek, "Bunu cinsiyet ayrımı olmadan tüm kadınlar ve erkekler omuz omuza başarabiliriz. Erkek ve kadın birbirlerini tamamlayıp karşılıklı saygı ile el ele ilerlediğinde inanıyorum ki tüm bunları konuşmamıza gerek kalmayacak." dedi.

Etkinliğe, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, 81 ildeki oda ve borsaların kadın başkanları, illerdeki kadın ve genç girişimci kurulları üyeleri, TOBB Kadın Çalışmaları Kurulu üyeleri, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinden kadın akademisyenler ve üniversitenin girişimcilik kulübü bünyesindeki öğrenciler yüz yüze, Kıbrıs Türk Ticaret Odasının kadın girişimci üyeleri ise video konferans yoluyla katıldı.