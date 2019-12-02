Son Dakika Haberleri: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Bu büyüme morallerimizi ve geleceğe dair ümitlerimizi artırdı"
Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 'Bu büyüme morallerimizi ve geleceğe dair ümitlerimizi artırdı' - Son Dakika Ekonomi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Bu büyüme morallerimizi ve geleceğe dair ümitlerimizi artırdı"

6 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 2019 üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin, "Bu büyüme morallerimizi ve geleceğe dair ümitlerimizi artırdı" dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 2019 üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin, "Bu büyüme morallerimizi ve geleceğe dair ümitlerimizi artırdı" dedi.


TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 2019 yılının üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi. Ekonomide büyüme sürecinin başladığına dair ilk somut işaretin geldiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "2019 üçüncü çeyrek büyümesi beklentilere uygun şekilde binde 9 düzeyinde gerçekleşti. Ekonomide büyüme sürecinin başladığına dair ilk somut işaret gelmiş oldu. 3 çeyrektir devam eden küçülme sona erdi. Çalkantılı süreci geride bırakıyoruz. Reel sektörümüz için çok önemli ve değerli olan faiz indirim politikasının olumlu etkilerini ilerleyen dönemde daha net göreceğiz. Yurtiçi tüketimin canlanmaya başlaması ve ihracattaki artışın sürmesi olumlu. Tüketimle birlikte stok rakamlarının artışı da firmalarımızın önümüzdeki döneme yönelik daha canlı bir iç piyasa beklentisini yansıtıyor. Bu büyüme moralleri ve geleceğe dair ümitleri artırıyor. Ancak detaylardaki bazı hususlar da göz ardı edilmemeli. Özellikle yatırım harcamalarındaki azalış karşısında ek önlemler alınmasını da reel sektör bekliyor. Son çeyrekte büyümenin yüzde 5 civarında gerçekleşerek yıllık büyümenin yüzde 1'e ulaşmasını tahmin ediyoruz. 2020'de ekonomide daha güçlü bir büyüme süreci göreceğimize inanıyoruz" dedi. - ANKARA

Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:56 Kaynak: İHA
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