TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Bu çağda zenginleşmenin, kalkınmanın anahtarı girişimciliktir" - Son Dakika

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Bu çağda zenginleşmenin, kalkınmanın anahtarı girişimciliktir"

15.03.2021 16:12
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, girişimciliğin bir heves işi olduğunu belirterek, "İltifatı en çok hak eden, bu ülkenin zenginleşmesinde öncü rol üstlenen, vergi ödeyen, üreten, ihracat yapan ve istihdam sağlayan, girişimcilerimizi takdir etmek istiyoruz.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, girişimciliğin bir heves işi olduğunu belirterek, "İltifatı en çok hak eden, bu ülkenin zenginleşmesinde öncü rol üstlenen, vergi ödeyen, üreten, ihracat yapan ve istihdam sağlayan, girişimcilerimizi takdir etmek istiyoruz. Bu çağda zenginleşmenin, kalkınmanın anahtarı tek. Bu da; girişimciliktir" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Vodafone Business sponsorluğunda, TEPAV ve TOBB ETÜ işbirliğinde bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin belirlendiği "Türkiye 100" programı kapsamında hayata geçirilecek yeni işbirliği lansmanı video konferans yöntemiyle düzenlendi. Hisarcıklıoğlu, 2011 yılından bu yana Türkiye'deki hızlı büyüyen şirketleri tespit etmek, bu şirketlerin görünürlüğünü artırmak ve başarılarını takdir etmek için Türkiye 100 programını düzenlediklerini aktardı.

"Türkiye'nin milli gelir artışının en az 10 katı üzerinde büyüme performansı gösteren yıldız şirketlerimizdir"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye 100 şirketlerinin, Türkiye'de her sektörde ve her ilde fırsatlar olduğunun, doğru iş modeliyle her sektörde ve her ilde başarının yakalanabileceğinin en güzel örneği olduğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu, "Bundan önceki 6 dönemde Türkiye 100 şirketlerinin neleri başardığına hep birlikte şahit olduk. Türkiye 100 şirketleri, Türkiye'nin milli gelir artışının en az 10 katı üzerinde büyüme performansı gösteren yıldız şirketlerimizdir. Çalışan başı üretimlerini, yani verimliliklerini, istihdamlarını diğer şirketlerden çok daha fazla artıran şirketlerdir. Dijital teknolojiyi etkin bir şekilde kullanan yenilikçi, genç, sürdürülebilir ve yeşil büyümeye önem veren şirketlerdir. İşte iyi yönetilen, geleceği parlak olan bu şirketlerin, önünün daha fazla açılmasını, daha fazla büyümelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu çağda zenginleşmenin, kalkınmanın anahtarı tek, bu da; girişimciliktir"

Türkiye 100 şirketlerinin yatırımcıya ve müşteriye daha kolay ulaşmasını, sadece yurt içinde değil, yurt dışında da aktif olmaları, daha çok ihracat yapmalarını istediklerini vurgulayarak, "Çünkü biliyorsunuz bizim kültürümüzde güzel bir söz var: Marifet iltifata tabidir. İltifatı en çok hak eden, bu ülkenin zenginleşmesinde öncü rol üstlenen, vergi ödeyen, üreten, ihracat yapan ve istihdam sağlayan, girişimcilerimizi takdir etmek istiyoruz. Bu çağda zenginleşmenin, kalkınmanın anahtarı tek. Bu da; girişimciliktir. Nüfusumuzdaki girişimcilerin oranı yüzde 2, bunu yüzde 5 seviyesine çıkartabilirsek zenginiz diyeceğiz. Her girişimci ortalama 10 kişiye istihdam sağlıyor. İşte bu yüzden ülke olarak bizim de daha fazla girişimciye ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu.

"Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketlerinin sayısı kat be kat artsın istiyoruz"

Girişimciliğin heves işi olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "İşte Türkiye 100 programıyla, girişimci rol modellerimizin sayısı artsın istiyoruz. Buradaki her şirket, yeni girişimcilere örnek olsun istiyoruz. Bütün gençlerimizin, kadınlarımızın, bu başarı hikayelerini duymalarını istiyoruz. Duysunlar ki, onlar da girişimci olmaya daha fazla heves etsinler. Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketlerinin sayısı kat be kat artsın istiyoruz. TOBB olarak düzenlenmesine öncülük ettiğimiz Türkiye 100 programında Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) ile çalışıyoruz. 2021 yılında 7. Dönemini düzenleyeceğimiz Türkiye 100 programında bu şirket ile hareket ediyoruz. Yani Türkiye 100 programını bu şirket sponsorluğunda gerçekleştiriyoruz. Türk iş dünyasının başkanı olarak bu şirket, şirketlerimize ve KOBİ'lerimize sunacağı dijitalleşme ve e-ticaret desteklerini çok önemsiyorum" dedi. - ANKARA

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bu çağda zenginleşmenin, kalkınmanın anahtarı girişimciliktir

İstihdam, İhracat, Türkiye, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 'Bu çağda zenginleşmenin, kalkınmanın anahtarı girişimciliktir' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: TFF, Fenerbahçeli yöneticilerin FETÖ iddiaları üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu Türkiye'nin merakla beklediği Kabine toplantısı başladı! Risk haritası güncellenecek Şanlıurfa'da yol kenarında benzinle yakılmış kadın cansız bedeni bulundu 4 gündür haber alınamayan gencin son sözleri "Babacığım kendine dikkat et, seni seviyorum" olmuş Doğal gaz borusunu parçalayan kadın hala komşularına rahat vermiyor! Bu sefer de biber gazıyla üstlerine yürüdü Babasını öldürüp hiçbir şey olmamış gibi okula giden lise öğrencisinden pes dedirten savunma: Eve geç geliyorum diye baskı yapıyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştuğu kongredeki sessizliğe sitem etti: Bu bana AK gençliğin sesi gibi gelmedi Alman otomotiv devi Volkswagen, 4 bin kişiyi işten çıkaracak
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, makyajla bambaşka birine dönüştü Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, makyajla bambaşka birine dönüştü         
17:16
Radamel Falcao'nun hedefi 2022 Dünya Kupası'nda forma giymek Radamel Falcao'nun hedefi 2022 Dünya Kupası'nda forma giymek         
17:08
Fatih Karagümrük'te teknik direktör Şenol Can ile yollar ayrıldı Fatih Karagümrük'te teknik direktör Şenol Can ile yollar ayrıldı         
16:38
Karşıdan karşıya geçerken otobüsün altında kalan adam, feci şekilde can verdi Karşıdan karşıya geçerken otobüsün altında kalan adam, feci şekilde can verdi         
16:24
Kum fırtınası nedeniyle sarı alarma geçen Pekin'de hava kirliği seviyesi 160 kat arttı Kum fırtınası nedeniyle sarı alarma geçen Pekin'de hava kirliği seviyesi 160 kat arttı         
16:13
Tunç Soyer, Enver Aysever haberleriyle ilgili sessizliğini bozdu: İhalenin iptali için talimat verdim Tunç Soyer, Enver Aysever haberleriyle ilgili sessizliğini bozdu: İhalenin iptali için talimat verdim         
15:57
İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek kabus gibi geçen hayatını anlattı: Rüyasında terk ettiğimi görür, uyanınca döverdi İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek kabus gibi geçen hayatını anlattı: Rüyasında terk ettiğimi görür, uyanınca döverdi         
15:02
Rasim Öztekin'in vefatının ardından eşi asılsız haberlere açıklık getirdi Rasim Öztekin'in vefatının ardından eşi asılsız haberlere açıklık getirdi         
15:00
2 aylık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti 2 aylık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti         
14:35
PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık         
14:06
Usta oyuncu Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu Usta oyuncu Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu         
13:54
TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı         
13:39
Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı         
11:55
Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi         
11:47
İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti         
11:08
Sektöre küsen ünlü oyuncu Özlem Savaş kaset skandalını anlattı: O zamanlar çok toydum Sektöre küsen ünlü oyuncu Özlem Savaş kaset skandalını anlattı: O zamanlar çok toydum         
11:06
Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor         
09:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 17:26:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Bu çağda zenginleşmenin, kalkınmanın anahtarı girişimciliktir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei