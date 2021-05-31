TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Yüzde 7 büyüme memnuniyet verici, hizmetler sektörüne destek sürmeli"

Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümesini değerlendiren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yüzde 7 büyümenin memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Başta hizmetler kesimi olmak üzere, salgından en fazla olumsuz etkilenen ve büyümeden yeteri kadar pay alamayan sektörlerimiz için destek adımlarının sürdürülmesini istiyoruz" dedi.

Hisarcıklıoğlu açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Türkiye ekonomisinin tüm dünyayı etkisi altına alan salgın şartlarına rağmen, dinamizmini devam ettirerek, 2021'in ilk çeyreğinde yıllık yüzde 7 büyümesi son derece memnuniyet vericidir.

Dünya genelinde yaşanan daralmaya karşın Türkiye'nin büyümesini sürdürmesi, ekonominin temellerinin ne kadar sağlam ve hükümetimizin zamanında aldığı tedbirlerin etkisinin ne kadar güçlü olduğu göstermektedir.

Yılın ikinci çeyreğinde, elbette baz etkisinin de devreye girmesiyle, çift haneyi geçen çok daha yüksek bir büyümeye ulaşılması da beklenmektedir.

Ülkelerin pek çoğunu imrendirecek bu büyümeyi sağlayan tüccar ve sanayicilerimize, üreticilerimize ve çalışanlarımıza minnettarız.

Bu süreçte iş dünyamızın sesini duyan ve sağladıkları destek tedbirleriyle yanında yer alan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Bir diğer olumlu gelişme olarak, 2021 yılı için öngörülen 184 milyar dolarlık ihracat hedefini şimdiden geçmiş durumdayız ve yıllık ihracatımızı 200 milyar dolar seviyesinin üzerine taşımak ve böylece tarihi bir eşiği daha aşmak için de Oda ve Borsa camiası olarak ülke çapında çalışmaya devam ediyoruz.

Güçlü büyümeyi sürdürebilmek için, kredi faizlerinde ve enflasyonda düşüş, döviz kurlarında istikrar sağlanması gerektiğini ve geçmişte yaptığımız gibi yine bunun başarılabileceğini de düşünüyoruz.

Bu konuda hükümetimizin de, iş dünyasını, üretimi, yatırımı ve istihdam piyasasını destekleyici politikaları devam ettireceğine inanıyoruz.

Öte yandan başta hizmetler kesimi olmak üzere, salgından en fazla olumsuz etkilenen ve büyümeden yeteri kadar pay alamayan sektörlerimiz için destek adımlarının sürdürülmesini istiyoruz.

Kapalı kalan işletmelerin borç ödemelerinin ertelenmesini, yeme-içme sektörümüzün uygun tedbirlerle açılabilmesini bekliyoruz.

Salgından etkilenen ekonomik faaliyetlere destek amacıyla başlatılan ve süresi 31 Mayıs'ta dolacak olan stopaj ve KDV indirimlerinin pandemi süreci boyunca devamında fayda görüyoruz." - ANKARA