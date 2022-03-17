TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü için mesaj yayımladı Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Çanakkale Deniz Zaferi'nin, milli mücadele ruhunu anlatan, ülke tarihinin en büyük başarılarından biri olduğunu bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zaferin, milli mücadele ruhunu anlatan, ülke tarihinin en büyük başarılarından birisi olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu,"Bu başarı, bir ve beraber olduğumuzda neleri başarabildiğimizin ve istiklalimizden asla vazgeçmeyeceğimizin dünyaya ilanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu zaferin, Türk tarihi için çok anlamlı bir sayfa olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Ecdadımızın burada verdiği, topraklarını koruma ve istiklal mücadelesi hem bizler için hem de gelecek nesillerimiz için örnektir. Canlarını ortaya koyarak bu mücadeleyi yapan insanların torunları olarak, bu asil mirasa layık olmak en değerli görevimizdir. Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı'mızın da özünü oluşturan, temelini atan, bitkin ve yorgun Anadolu'yu İstiklal Harbi'nde yeniden ayağa kaldıran güçtür. Bir milletin yeniden doğuşunun ilk işaretidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Kahramanlarımızın ruhları şad olsun."