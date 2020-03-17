TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Çanakkale zaferi, vatan aşkı konusunda tarihe yazılmış en büyük... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 'Çanakkale zaferi, vatan aşkı konusunda tarihe yazılmış en büyük... - Son Dakika Ekonomi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Çanakkale zaferi, vatan aşkı konusunda tarihe yazılmış en büyük...

6 saat önce

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Her zaferin arkasında dayanışma ve beraberlik vardır" ifadelerini kullandı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Her zaferin arkasında dayanışma ve beraberlik vardır" ifadelerini kullandı.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Hisarcıklıoğlu mesajında Çanakkale Zaferi'nin bağımsızlık adına 'geri dönmeyi asla düşünmeyen' kahraman askerlerimizin tarihe attığı en büyük imza olduğunu söyledi.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde; genç, yaşlı, çoluk, çocuk demeden verilen çok büyük bir kurtuluş mücadelesinin, vatan aşkı ve bağımsızlık inancı ile başarıya ulaştığını belirten Hisarcıklıoğlu, bu mücadeleye hayatlarını veren herkese şükran borçlu olduklarını dile getirdi.


TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun mesajı şu şekilde:


"Yüce Allah'tan tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Bugün onların sayesinde başımız dik ve gururla dünyaya bakıyoruz. Her zaferin arkasında dayanışma ve beraberlik vardır." - ANKARA

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı Son Dakika: BDDK kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanıdı
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu         
12:25
Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu         
12:15
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı         
10:43
İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete "online mesafede kalma" çağrısı: İşlemleri internet üzerinden yapalım         
10:36
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum         
10:00
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi         
09:58
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor         
09:39
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor         
09:36
Balık fiyatları yüzde 50 düştü Balık fiyatları yüzde 50 düştü         
09:34
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı         
09:34
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı         
09:24
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak         
09:21
Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı         
09:07
Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı         
09:00
Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak         
05:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 22:45:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Çanakkale zaferi, vatan aşkı konusunda tarihe yazılmış en büyük... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]