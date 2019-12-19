TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Çorlu'nun ismini bilmeyenler bilmeye başlayacak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 'Çorlu'nun ismini bilmeyenler bilmeye başlayacak' - Son Dakika

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Çorlu'nun ismini bilmeyenler bilmeye başlayacak"

6 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Hisarcıklıoğlu, ICC Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Genel Konsey Üyeliğine seçilen Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Hisarcıklıoğlu, ICC Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Genel Konsey Üyeliğine seçilen Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.


Edirne'de katıldığı bir dizi programın arından Çorlu TSO'ya gelen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun Çorlu TSO Meclis Başkanı Erdim Noyan ile ICC Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Genel Konsey Üyeliğine de seçilen Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan karşıladı.


İzzet Volkan'ı yeni görevinden ötürü tebrik eden Hisarcıklıoğlu, "Bugün Çorlumuz için Tekirdağımız için bir gurur günü. Bugün Çorlu ve Tekirdağ seçildiği yer itibariyle tamamıyla bütün dünyada bir araya geldiği TOBB Türkiye için ne anlam ifade ediyorsa Dünya Odalar Birliği (WCF) de bütün dünyadaki iş dünyasının çatı örgütü ve bunun konseyine yani meclisine herkes demokratik şekilde seçimle aday olur ve seçilirler. Bugün itibariyle İzzet kardeşimiz bizim için de gurur vesilesi, dünya odalar konseyine seçildi. Bugün bizim için bayram. İş dünyamız için bayram, Çorlu için bayram, Tekirdağ için bayram" dedi.


Buradaki bütün mesele şu camiada birlik beraberlik olunca bereketi de bununla beraber geliyor diyen Hisarcıklıoğlu, "Bugün Çorlu Ticaret ve Sanayi odası hepsi bir arada hareket etti. Bundan dolayı da hepinizi kutlarım. Artık bundan sonra hem Türk iş dünyasının tanıtımı hem Çorlu'nun tanıtımı için bütün dünyadaki en üst noktada görev almış oldu İzzet kardeşim, her şeyin en iyisine layık, kendisini ve sizleri hepinizi kutluyorum" diye konuştu.


Kendisinin de daha önce dünya odalar federasyonu yönetiminde yer aldığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Bütün dünyadaki iş dünyasının çatısına seçildi daha ne olsun. Ben buranın yönetiminde görev yaptım 6 sene konseyinde de görev yaptım. Daha önce Kocaeli Sanayi Odası başkanımız görev yapıyordu iki dönemden sonra görev yapamıyorsunuz. Türkiye olarak bizim burada olmamız lazım dedik. İzzet kardeşimize de dedik ki buna en layığı sensin. Sen aday ol biz de her türlü desteğimizi veririz dedik. Bugün çok şükür İzzet kardeşimiz bu görev seçildi. Esas görev bundan sonra başlıyor. Bu Çorlu için kazanç olacak. Fark etmediğiniz bir sürü yabancı, Çorlu'nun ismini bilmeyenler bilmeye başlayacak. Tekirdağ'ı bilmeyenler bilecek. İşte farkındalık, marka olmak böyle bir şey. Kardeşimiz, aslan gibi pırıl pırıl inşallah bunun en iyisini yapacak" şeklinde konuştu. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Türkiye, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:35 Kaynak: İHA
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