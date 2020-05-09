TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'dan Anneler Günü mesajı - Son Dakika

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, anneliğin, fedakarlık ve karşılıksız sevginin en güzel örneği olduğunu belirterek, "Tüm insanoğlu aynı kanaatte birleşmiştir ki sevgilerin de en üstün olanı anne sevgisidir." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, anne sevgisinin tüm sevgilerin üzerinde yer aldığını bildirdi.

Anneliğin, fedakarlık ve karşılıksız sevginin en güzel örneği olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Hayatı güzelleştiren, anlamlı kılan en yüce duygu, şüphesiz sevgidir. Tüm insanoğlu aynı kanaatte birleşmiştir ki sevgilerin de en üstün olanı anne sevgisidir." değerlendirmesinde bulundu.

Annelerin sevgisinin üstünde yeryüzünde daha saf ve güçlü bir duygunun olmadığının altını çizen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Kadınlarına ve annelerine gereken değeri vermeyen toplumların, medeniyet yarışında geri kalmaya mahkum olacakları su götürmez bir gerçektir. Aynı zamanda ekonomiye ve ticarete ellerini dokundurduklarında ne güzel bir bereketin ve başarının altına imza attıklarını da sayısız örnekle biliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle her şeyin en güzeline ve en iyisine layık olan, bizleri doğuran, büyüten bütün annelerimize, geleceğimizin inşasında en büyük paya sahip oldukları için teşekkür eder, saygı ve hürmetlerimi iletirim. Kaybettiklerimizin de mekanı cennet olsun. Anneler Günü'nüz kutlu olsun."