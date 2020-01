TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, deprem bölgesine 99 tır yardım yaptıklarını söyledi.



İnceleme yapmak için Malatya'ya gelen heyet, Vali Aydın Baruş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti. TOBB'nin taşra teşkilatları odalar ve borsalardan temin edilen yardım malzemelerinin depolandığı Malatya'daki adreste incelemelerde bulunup sevkıyatları koordine eden Hisarcıklıoğlu ve beraberindekiler, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile Malatya Ticaret Borsasını da ziyaret etti.



TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu valilik ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Bizler Türkiye'nin sivil toplumu ile meslek ve iş dünyasını temsil eden; Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) olarak bugün buradayız." ifadelerini kullandı. Kaybettiklerimizin acısı yüreğimizi yakmıştır. Milletimize geçmiş olsun diyor, kaybettiklerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyor, yaralananlara acil şifalar temenni ediyoruz. İlk andan itibaren yurt dışından çok sayıda taziye mesajı aldık. Ülkemizin tüm kurumları ve vatandaşları, bu felakette bir dayanışma içinde oldu. Milletimiz, yaraların sarılması, acıların paylaşılması hususunda büyük hassasiyet gösterdi. Zaten millet olmanın gereği de budur. Dayanışmaya, duaya, itidale, sabır ve yardımlaşmaya, birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Zor günlerde hep beraber el ele vererek, yan yana olmalıyız" şeklinde konuştu.



Felaketlerin acısının ancak birlik ve beraberlik içinde azaltılabileceğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Devletimizin, hükümetimizin ve bakanlıklarımızın depremin olduğu ilk andan itibaren ortaya koyduğu gayret ve hassasiyet teselli kaynağımız olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız ve üç bakanımız bizzat buraya gelmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kızılay ve AFAD, UMKE, JÖAK, itfaiye ve STK'lar ilk andan itibaren buradadır" dedi.



"Deprem bölgesine 99 tır yardım yaptık"



İlgili bakanlıkların da kendi alanlarında Elazığ ve Malatya ekonomisi için gerekli ilk tedbirleri aldıklarına işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:



"Bu ülkenin esnafı, işçisi, işvereni, kamu görevlileri olarak üzerimize düşen her türlü maddi ve manevi sorumluluğu devletimizin koordinasyonunda tereddüt etmeden yerine getiriyoruz. İşte Türkiye'nin her yerinden, kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına, 99 tır dolusu yardım malzemesi oda ve borsalarımızın organizasyonu ile yola çıktı, buraya geldi. İnanıyoruz ki devletimiz de bölgedeki çiftçi, tüccar ve esnafımızın normal hayatlarına bir an evvel kavuşmaları için gerekli tedbirleri almaya devam ediyor. Bizler bütün teşkilatlarımızla yöre insanımızın yanındayız. Üstümüze ne düşüyorsa yapmaya da hazırız. Felaketlere teslim olmak, karamsarlığa boyun eğmek, bu büyük milletin fıtratına aykırıdır. Türkiye her zorluğu aşmaya muktedirdir. Allah'ın izniyle bu felaketin üstesinden el birliğiyle, güç birliğiyle gelinecektir. Çünkü biz hep birlikte Türkiye'yiz. Allah tekrarından ve beterinden saklasın. Rabbim her türlü felaket ve musibetten milletimizi ve Türkiye'yi korusun." - MALATYA