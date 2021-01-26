TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Dijital dönüşüm hizmeti veren şirketleri tek platformla KOBİ'lerle buluşturacağız" - Son Dakika

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Dijital dönüşüm hizmeti veren şirketleri tek platformla KOBİ'lerle buluşturacağız"

26.01.2021 11:39
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yakında başlatacakları, "Akıllı KOBİ Projesi" ile dijital dönüşüm hizmeti veren şirketleri tek bir platform üzerinden KOBİ'lerle buluşturacaklarını bildirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yakında başlatacakları, "Akıllı KOBİ Projesi" ile dijital dönüşüm hizmeti veren şirketleri tek bir platform üzerinden KOBİ'lerle buluşturacaklarını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katılımıyla çevrim içi gerçekleştirilen TOBB Dijitalleşme Sanal Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, etkinlikle dijitalleşmede öne çıkan şirketleri, kendisini geliştirmek isteyen firmalar ve girişimcilerle buluşturduklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla çok hızlı bir dijital dönüşüm sürecine girildiğini ve e-ticaretin hız kazandığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Fuarlar da dijital ortama kayıyor. 2020'de neredeyse tüm fuarlar ve heyet organizasyonları iptal edilmiş veya ertelenmişti. İşte bu noktada, Ticaret Bakanı'mız Sayın Ruhsar Pekcan devreye girdi ve sanal fuar uygulamasını hayata geçirdi, iş dünyamızın da buna en hızlı şekilde adapte olmasını sağladı. Artık tüm firmalarımız, ürünlerini ve üretim kapasitelerini burada kolayca sergileyebiliyor. Kendisine bu vizyoner projesinden dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Bakan'ımızın liderliğinde, özel sektörümüze yönelik dijitalleşme desteklerinin de artarak devam etmesini bekliyoruz." dedi.

Salgının etkilerini azaltmak için yürüttükleri çalışmalara dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Yakında başlatacağımız 'Akıllı KOBİ Projesi' ile dijital dönüşüm hizmeti veren şirketlerimizi tek bir platformda KOBİ'lerimizle buluşturacağız. Zira bundan sonra bizi bekleyen yeni normal, fiziksel etkinlikler ile sanal etkinlikleri uyum içinde yürütmek yani hibrit bir yapıya sahip olmaktır, dijital dönüşümle uluslararası arenadaki rekabette öne geçmektir, ürünü veya hizmeti dünyanın her köşesinde tanıtmak, pazarlamak ve oralara ulaştırmaktır. Bu kapsamda üyelerimizin yeni normale adım atabilmesine yönelik etkinliklerimize 2021 yılı boyunca devam edeceğiz."

Potansiyel iş birliği imkanları değerlendirilecek

TOBB Dijitalleşme Sanal Fuarı için "Gelenekselden Yeni Normale Yolculuk" sloganıyla yola çıktılarını, telekom, yazılım ve e-ticaret gibi teknoloji üreten ve ihraç eden sektörlerden toplam 100 firmanın organizasyona katıldığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Katılımcı firmalarımız 2 gün sürecek fuarda, dijital dönüşüme yönelik geliştirdikleri uygulamaları, firmalarımıza ve girişimcilerimize birebir tanıtacaklar. Ayrıca gün boyu düzenlenecek webinarlar ve ikili görüşmelerle, bir yandan firmalarımızın dijitalleşme yolculuğunda ihtiyaç duyacakları bilgiye erişmeleri sağlanırken, diğer yandan potansiyel iş birliği imkanları değerlendirilecek. Tüm firmalarımız burada kendi imkanları doğrultusunda çeşitli indirimler sağlayacak ve bugüne özel olarak hizmetlerini de promosyonlu olarak sunacak."

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Dijital Dönüşüm, Ruhsar Pekcan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 'Dijital dönüşüm hizmeti veren şirketleri tek platformla KOBİ'lerle buluşturacağız' - Son Dakika Ekonomi


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