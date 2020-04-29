TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Dijital Tarım Pazarı" tanıtım toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 'Dijital Tarım Pazarı' tanıtım toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Dijital Tarım Pazarı" tanıtım toplantısında konuştu Açıklaması

11 dakika önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Dijital Tarım Pazarı'nın, Türkiye'nin tarım ekosisteminin verimliliğini artırarak piyasada arz ve talebin dengelenmesini sağlayacak bir proje olduğunu bildirdi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Dijital Tarım Pazarı'nın, Türkiye'nin tarım ekosisteminin verimliliğini artırarak piyasada arz ve talebin dengelenmesini sağlayacak bir proje olduğunu bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dijital Tarım Pazarı tanıtım toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı.

Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada, tüm dünyada "yerli üretim" ve "kendi kendine yeten ülke olma" tartışmalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yeniden alevlendiğini ifade ederek, tarımda yeterlilik, yerli ve milli üretim ile gıda güvenliği gibi kavramların bu süreçte daha da önem kazandığını söyledi.

Tarım ve gıdanın gelecek yıllarda hiçbir zaman olmadığı kadar önemli olacağını belirten Hisarcıklıoğlu, "Çok şükür ülkemiz bugün, daha önce eşi benzeri görülmemiş bir tehdite karşı dimdik ayakta kalmayı başarabilmiştir. Sağlık alanında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın yönetiminde başarılı bir süreç yürütülüyor. Dünyada ölüm oranları en düşük ülkelerden bir tanesiyiz." diye konuştu.

Birçok ülke salgına gereken cevabı veremiyorken, Türkiye'nin "ekonomiyi nasıl tekrar normale döndürürüz" diye tartışmaya başlayan ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, ülkenin adeta kenetlendiğini, herkesin elinden ne geliyorsa yaptığını ve yapmaya da devam ettiğini belirtti.

Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomi alanında çok önemli adımları hayata geçirdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Merkez Bankamız, hazinemiz ve kamu bankalarımız ile piyasaların likidite ihtiyacını karşılamaktadır. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dış ticarette inovasyon yaptı, temassız ticareti devreye soktu. Sınırların kapandığı bir dönemde bile ihracatımıza bu sayede devam edebiliyoruz. Bakanımız Pakdemirli, salgının henüz ilk günlerinde televizyona çıkarak hem üreticiye hem tüketiciye güven verdi. Şüphesiz ki Dijital Tarım Pazarı da ülkemizin tarım ekosisteminin verimliliğini artırarak piyasada arz ve talebin dengelenmesini sağlayacak bir proje."

"Tarımda ihracatçı bir ülkeyiz"

Bugün Türkiye'nin 275 milyar liralık tarımsal hasılayla ile Avrupa'da birinci, dünyada da ilk 10'un içinde olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, 12,7 milyar dolarlık ithalata karşı yapılan 18 milyar dolarlık tarımsal ihracatla Türkiye'nin bu konuda net ihracatçı bir ülke konumunda olduğunu kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, tarım ve hayvancılık sektörlerinin 5,3 milyar dolar dış ticaret fazlası veren sektörler haline geldiğine işaret ederek, şunlar kaydetti:

"Ancak bununla yetinmemeliyiz. Bu projeyle aslında bir taşla iki kuş vuruyoruz. Sözleşmeli tarım modelinin uygulandığı 'Dijital Pazar'da alıcı ile satıcı daha yolun başında bir araya gelerek baştan anlaşıyorlar. Herkes sorumluluğunu biliyor. Yani bu mekanizmayla piyasada belirsizlik azalıyor, herkes önünü görebiliyor, planlama yapabiliyor. Bu pazarın ileride daha da gelişmesi ile arz ve talebin daha da dengelenerek tarım ürünlerindeki dönemsel fiyat dalgalanmalarının önüne geçeceğine inanıyorum."

- Sözleşmeli tarım Türkiye'de yaygınlaşıyor

Sözleşmeli tarımın, gelişmiş ülkelerin tarımsal üretimde kullandığı en önemli sistemlerden biri olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, ABD'nin yaklaşık yüzde 40'ı, Avrupa Birliği'nin ise yaklaşık yüzde 50'sinin sözleşmeli üretim yaptığını ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de de sözleşmeli tarım sisteminin söz konusu oranlara yaklaştığını dile getirerek, "Tarım Şurası'nın kapanış töreninde de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 60 maddelik 'Sonuç Bildirgesi'nin en önemli maddelerinden biri de sözleşmeli tarımın yaygınlaştırılmasıydı." şeklinde konuştu.

TOBB olarak bu çalışmaların içinde yer almaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, Dijital Tarım Pazarı'nın daha hızlı büyümesi için 113 ticaret borsası ve ürün ihtisas borsasıyla birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 02:00 Kaynak: AA


Son Dakika

Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek Adana'da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı Güne düşüşle başlayan gram altın 383,6 liradan işlem görüyor Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu Bakan Albayrak: Fırsatçılara karşı daha sert adımlar atacağız Ekonomik güven endeksi Nisan'da yüzde 44,1 azaldı Dolar 6,99 seviyesinden işlem görüyor Koronavirüs salgını nedeniyle Starbucks'ın karı yarı yarıya azaldı Dolaşımdaki paraların bulaşıcılığı artırması kripto paralara ilgiyi artırdı Koronavirüs salgınını fırsata çeviren otel, 1.900 liraya şifalı su satmaya başladı
Türkiye'nin Türkiye'nin "Koronafobi Haritası" çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu         
13:28
Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi         
13:21
Dolaşımdaki paraların bulaşıcılığı artırması kripto paralara ilgiyi artırdı Dolaşımdaki paraların bulaşıcılığı artırması kripto paralara ilgiyi artırdı         
13:18
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti 38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti         
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat nöbetindeki ailenin yeni doğan çocuğuna 'Hamza' ismini verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat nöbetindeki ailenin yeni doğan çocuğuna 'Hamza' ismini verdi         
13:10
Bakan Pakdemirli, çiftçinin ürünlerine pazar bulabileceği Dijital Tarım Pazarı'nı tanıttı Bakan Pakdemirli, çiftçinin ürünlerine pazar bulabileceği Dijital Tarım Pazarı'nı tanıttı         
13:07
Bakan Albayrak: Fırsatçılara karşı daha sert adımlar atacağız Bakan Albayrak: Fırsatçılara karşı daha sert adımlar atacağız         
13:05
Kaçak tıraşa suçüstü! Üç kişiye toplamda 9 bin lira ceza kesildi Kaçak tıraşa suçüstü! Üç kişiye toplamda 9 bin lira ceza kesildi         
13:01
Amazon'un derinliklerindeki gizemli kabile Matses, ruhlarına sahip olmak için ölen yakınlarını yiyor Amazon'un derinliklerindeki gizemli kabile Matses, ruhlarına sahip olmak için ölen yakınlarını yiyor         
12:49
Almanya'da Almanya'da "Eşcinsellik hastalıktır" paylaşımı yapan Türk doktor işinden kovuldu         
12:42
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor         
12:38
Peru'da cezaevinde koronavirüs isyanı: 9 ölü Peru'da cezaevinde koronavirüs isyanı: 9 ölü         
12:16
Güne düşüşle başlayan gram altın 383,6 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan gram altın 383,6 liradan işlem görüyor         
12:06
Galatasaray'ın istediği Erdoğan Yeşilyurt'tan transfer açıklaması: Önceliğim Sivasspor Galatasaray'ın istediği Erdoğan Yeşilyurt'tan transfer açıklaması: Önceliğim Sivasspor         
12:00
Tıbbi ekipman sıkıntısı çeken Alman doktorlar, durumu çıplak pozlarla protesto ediyor Tıbbi ekipman sıkıntısı çeken Alman doktorlar, durumu çıplak pozlarla protesto ediyor         
12:00
Fenerbahçeli Garry Rodrigues'ten 175 aileye gıda yardımı Fenerbahçeli Garry Rodrigues'ten 175 aileye gıda yardımı         
12:00
Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı         
11:55
El Salvador'da mahkumların iletişimini kesmek için sac levhalar takıldı El Salvador'da mahkumların iletişimini kesmek için sac levhalar takıldı         
11:45
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı         
11:44
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı         
11:44
Tunceli'de kayıp uzman çavuş Yılmaz Güneş'in cansız bedeni bulundu Tunceli'de kayıp uzman çavuş Yılmaz Güneş'in cansız bedeni bulundu         
11:38
Slumdog Millionaire'in yıldızı ünlü aktör Irrfan Khan hayatını kaybetti Slumdog Millionaire'in yıldızı ünlü aktör Irrfan Khan hayatını kaybetti         
11:30
Bakan Selçuk: Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak Bakan Selçuk: Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak         
11:26
Oyuncu Gamze Aksu, ablasının doğum günü partisinde eniştesi tarafından darp edildi Oyuncu Gamze Aksu, ablasının doğum günü partisinde eniştesi tarafından darp edildi         
11:23
Koronavirüs salgını nedeniyle Starbucks'ın karı yarı yarıya azaldı Koronavirüs salgını nedeniyle Starbucks'ın karı yarı yarıya azaldı         
11:22
Eminönü'nde güvercinleri ezen vicdansız, cinsel istismar suçlusu çıktı Eminönü'nde güvercinleri ezen vicdansız, cinsel istismar suçlusu çıktı         
11:11
Cezaevinden emniyete mektup yazan mahkum, çocukları için dondurma istedi Cezaevinden emniyete mektup yazan mahkum, çocukları için dondurma istedi         
11:06
Dolar 6,99 seviyesinden işlem görüyor Dolar 6,99 seviyesinden işlem görüyor         
11:04
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor         
10:54
Son Dakika: Okullarda uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek Son Dakika: Okullarda uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2020 14:11:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Dijital Tarım Pazarı" tanıtım toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]