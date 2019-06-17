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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Diyarbakır'da

1 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, iki ayrı düğün programına katılmak üzere Diyarbakır'a geldi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Diyarbakır'da, System.String[]
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, iki ayrı düğün programına katılmak üzere Diyarbakır'a geldi.

15 ve 16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ile Diyarbakır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil'in çocuklarının düğün törenlerine katılmak üzere Diyarbakır'a gelen TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, katıldığı iki düğünde de nikah şahidi oldu.

Cumartesi günü akşam gerçekleştirilen düğün töreninde, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya'nın oğlu Ümit Kaya ve Nazlı Uğraş (Kaya) çiftinin nikah şahitliğini Başkan Hisarcıklıoğlu, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile birlikte yaptı.

Pazar akşamı gerçekleştirilen, Diyarbakır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil'in oğlu Sezgin Yeşil ve Yetkin Bal (Yeşil)'in düğün törenlerine katılan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada da nikah şahidi olarak genç çifte mutluluklar diledi.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral'ında katıldığı düğün törenine, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Tarım ve Orman eski Bakanı Mehdi Eker ile TOBB Yönetim Kurulu üyeleri başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:25 Kaynak: İHA
Diyarbakır
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