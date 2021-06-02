TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Dünya Fuarcılık Günü'nü kutladı Açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, fuarcılığın ekonominin büyümesinde hayati rol üstlendiğini bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, Dünya Fuarcılık Günü'ne nedeniyle mesaj yayımladı.

Fuarların, yerel ve ulusal kalkınmanın itici gücü olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Fuarcılık tanıtımdır, markalaşmadır, ticaretin ve üretimin müşteriye ulaşmasıdır. Yani emeğin değere dönüşmedir. Kalkınmanın ve ekonomik gelişmenin en büyük araçlarındandır." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen sektörlerden olan fuarcılığın, kısa sürede yeniden büyük başarılara ulaşacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Üretimin satışa dönüşmesi ve ekonominin büyütülmesi noktasında fuarcılık sektörü hayati rol üstlenmektedir.

Uluslararası Fuarlar Birliğinin 2021 yılı için yayınladığı, 'Fuarların, kalkınma ve büyümenin sağlanmasında büyük bir öneme sahip olduğu' mesajına katılıyorum. Bu düşüncelerle, Türkiye'de fuarcılık endüstrisinin gelişmesi için çalışan fuar düzenleyicilerimizin, fuar merkezi işletmecilerimizin, fuar tedarikçilerimizin ve bu ekosistemde yer alan tüm paydaşlarımızın Dünya Fuarcılık Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."