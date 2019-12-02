Son Dakika Haberleri: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Ekonomide büyüme sürecinin başladığına dair ilk somut işaret geldi"
Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 'Ekonomide büyüme sürecinin başladığına dair ilk somut işaret geldi' - Son Dakika Ekonomi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Ekonomide büyüme sürecinin başladığına dair ilk somut işaret geldi"

6 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, üçüncü çeyrekte elde edilen büyüme rakamına ilişkin, "Ekonomide büyüme sürecinin başladığına dair ilk somut işaret gelmiş oldu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, üçüncü çeyrekte elde edilen büyüme rakamına ilişkin, "Ekonomide büyüme sürecinin başladığına dair ilk somut işaret gelmiş oldu." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamayla 2019 üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Üçüncü çeyrek büyümesinin beklentilere uygun gerçekleştiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, ekonomide büyüme sürecinin başladığına dair ilk somut işaretin geldiğini ve üç çeyrektir devam eden küçülmenin sona erdiğini aktardı.

Hisarcıklıoğlu, çalkantılı sürecin geride bırakıldığına dikkati çekerek, "Reel sektörümüz için çok önemli ve değerli olan faiz indirim politikasının olumlu etkilerini ilerleyen dönemde daha net göreceğiz. Yurt içi tüketimin canlanmaya başlaması ve ihracattaki artışın sürmesi olumlu. Tüketimle birlikte stok rakamlarının artışı da firmalarımızın önümüzdeki döneme yönelik daha canlı bir iç piyasa beklentisini yansıtıyor. Bu büyüme moralleri ve geleceğe dair ümitleri artırıyor. Ancak detaylardaki bazı hususlar da göz ardı edilmemeli. Özellikle yatırım harcamalarındaki azalış karşısında ek önlemler alınmasını da reel sektör bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Son çeyrekte büyümenin yüzde 5 civarında gerçekleşerek yıllık büyümenin yüzde 1'e ulaşmasını tahmin ettiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, 2020'de ekonomide daha güçlü bir büyüme süreci göreceklerine inandıklarını kaydetti.

Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Erdoğan, santral bacalarına filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto etti
Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine Türk diplomat paylaştı, Yunan basını ayağa kalktı: Sınırlar değişti! Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 19:07:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Ekonomide büyüme sürecinin başladığına dair ilk somut işaret geldi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]