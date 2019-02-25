TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "En Az Bir İşsiz Vatandaşı İşe Alın"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "İstihdam kampanyasına katılın, bu tarihi desteklerden faydalanın.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "İstihdam kampanyasına katılın, bu tarihi desteklerden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak hem işinizi geliştirin hem ekonominin büyümesine katkınız olsun, hem de Türkiye geleceğine yatırım yaparak kazanan siz olun" dedi.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) ev sahipliğinde "Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası" düzenlendi. Programda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, istihdam seferberliği başlatılması konusuna Bakan Selçuk ve Bakan Albayrak ile bir araya gelip çalıştıklarını ifade ederek, iki bakanın olumlu yaklaşımlarıyla teşviklerin tasarlandığını söyledi.



Kanun tasarısının torba kanuna eklendiğini ve hızla Meclis'ten geçerek Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, "TOBB, sektör meclislerimiz ve odalar-borsalar olarak bu kampanyayı 81 ilde ve 160 ilçede en yaygın şekilde tanıtacak ve en geniş katılımın sağlanması için çalışacağız. Buradan tüm iş dünyamıza ve işverenlere de çağrıda bulunuyorum, Türkiye'nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam kampanyasına katılın, bu tarihi desteklerden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak hem işinizi geliştirin hem ekonominin büyümesine katkınız olsun, hem de Türkiye geleceğine yatırım yaparak kazanan siz olun" şeklinde konuştu. - ANKARA

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