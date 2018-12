TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Etso'da

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ETSO) ziyaret etti.

Kars'ta düzenlenen bölge oda ve borsa başkanları toplantısına hava muhalefeti sebebiyle katılamayan ve söz konusu toplantının iptal edilmesi üzerine Erzurum'daki Oda ve Borsaları ziyaret eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Erzurum Ticaret Borsası'nın (ETB) ardından ETSO'yu ziyaret etti. ETSO'da Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Meclis Başkanı Saim Özakalın ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılanan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, daha sonra kendisine eşlik eden AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, TOBB İkiz Kuleler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız ve Uşak TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Suat Selim Kandemir'le birlikte ETSO Meclis üyeleri ile Genç ve Kadın Girişimciler Kurullarının başkan ve üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya iştirak etti. ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral'ın da katıldığı, ETSO Meclis Salonu'ndaki toplantıda ilk olarak Meclis Başkanı Saim Özakalın kısa bir konuşma yaptı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu ETSO'da görmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Özakalın, "Sayın Başkanımızı önümüzdeki günlerde de bankaların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla düzenlenecek bir toplantıda ilimizde ağırlayacağız. İnşallah daha geniş bir programda şehrimizin ve bölgemizin ve ticaret erbabının sorunlarını istişare edeceğiz" dedi.



YÜCELİK; "BELİRSİZLİKLER BERTARAF EDİLMELİ"



Toplantıda daha sonra ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik de bir konuşma yaptı. Son dönemde ekonomide yaşanan sıkıntıların aşılması ve istikrarın sağlanması için reel sektör olarak her türlü fedakarlığa katlandıklarını ve esnafından, tüccarına bütün ticaret erbabının devletin her çabasına omuz verdiğini dile getiren Başkan Yücelik, özellikle faizlerin yüksek oluşunun piyasaları altüst ettiğini söyledi. Ekonomide çarkların hızlanması için alınması gereken acil tedbirler olduğunu, bu tedbirler ve yapılması elzem düzenlemelerle ilgili taleplerin sürekli TOBB'la paylaşıldığını ve çözüm yolları arandığını kaydeden Başkan Yücelik, özel sektörün kamu alacaklarının ödenmesinin piyasaları rahatlatacağını vurguladı.



Ülke ekonomisinin zaman zaman zorluklarla, krizlerle karşı karşıya kaldığını ve hepsinin aşıldığını belirten Başkan Yücelik, son dönemde ekonomik anlamda yaşanan sıkıntılarla ilgili belirsizliklerin bertaraf edilmesinin ve ekonominin temeli olan küçük ve orta ölçekli işletmelere moral verecek düzenlemelerin kısa vadede hayata geçirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.



HİSARCIKLIOĞLU; "BİZ BU TÜMSEĞİ AŞACAĞIZ"



Toplantıda daha sonra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bir konuşma yaptı. Kars Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KTSO) düzenlenen, 'Bölge Oda ve Borsa Başkanları Toplantısı'na hava muhalefeti sebebiyle katılamadığını, bu sebeple Erzurum'daki oda ve borsa üyeleriyle bir araya geldiklerini anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, iş aleminin karşı karşıya olduğu sorunların çözümünde karşılıklı diyaloğun ve istişarenin önemine dikkati çekti. ETSO Yönetimine görevinde başarı dileyen ve ETSO'nun TOBB nezdinde akredite oda olarak üyelerine hizmet verdiğini söyleyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, kalite yönetim anlayışı ve standardıyla hizmet veren ETSO'nun Yönetimi'ni, Meclisi'ni ve personelini tebrik etti. Ekonomideki sıkıntıları aşılması için iş dünyasının topyekün bir mücadele verdiğini ve bunun taraflarla paylaşıldığının altını çizen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 15 gün içerisinde Erzurum'da 12 bankanın genel müdürü ve bölgenin bütün tüccar ve sanayicilerinin katılımıyla düzenlenecek olan toplantıda iş dünyasının finansal anlamda yaşadığı sorunlara çözüm arayacaklarını bildirdi.



Ağustos ayından bu yana yaşanan sıkıntılarla ilgili 365 oda ve borsadan kendilerine iletilen sıkıntıların bir rapor haline getirildiğini belirten Hisarcıklıoğlu şunları söyledi; "Hazırlanan bu rapor başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanı, Sanayi Bakanı ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'na ilettik ve hepsinin takibi yaptık. Bazıları çözüldü bir kısmının da çözülmesi için çaba gösteriyoruz. Firmalarımızın, özel sektörün sıkıntılarının çözümü için üçüncü nefes kredisini başlattık. Bu kredinin kullandırılması aşamasında yaşanan problemlerin çözümü için de her türlü desteği vermeye hazırız."



Konuşmasında, yaşanan sıkıntıların aşılacağına inandığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Bizim işimiz sizlerin dert ve sıkıntılarını çözmek. Son 25 yılda çok büyük sıkıntılar gördük, hepsi geldi, geçti. Bu tekerlek bu tümsekte kalmaz. Bu tümseği aşacağız. Öyle veya böyle aşacağız. Tümseğe çıkarken zorluk olur, inişte kolaylık olur. Yeter ki buna hazır olalım ve ayakta kalalım. Onun için bugünler de her zamankinden daha fazla birlik ve beraberlik içinde olup, birbirimize sımsıkı sarılacağız" diye konuştu.



Toplantının sonunda ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve misafirlerine Erzurum'a özgü gümüş işlemeli Oltutaşı tespih hediye etti. - ERZURUM

