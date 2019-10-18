Son Dakika Haberleri: Tobb başkanı hisarcıklıoğlu, hdp önünde eylem yapan ailelerle buluştu
Son Dakika Güncel Tobb başkanı hisarcıklıoğlu, hdp önünde eylem yapan ailelerle buluştu

Tobb başkanı hisarcıklıoğlu, hdp önünde eylem yapan ailelerle buluştu

1 saat önce

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, HDP önünde eylem yapan ailelerle buluştuTÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, çocukları dağa kaçırılan ve HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle düzenlenen yemekte bir araya geldi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, HDP önünde eylem yapan ailelerle buluştu

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, çocukları dağa kaçırılan ve HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle düzenlenen yemekte bir araya geldi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcılıkoğlu, Diyarbakır'da 256 oda ve borsanın katılımıyla yapılan Akreditasyon Çalıştayı'na katıldı. Çalıştaydaki açılış konuşmasının ardından Hisarcıklıoğlu, Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen, 46 gündür HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Diyarbakır Öğretmenevi'nde düzenlenen yemek programında Hisarcıklıoğlu, alilerle tek tek ilgilenerek, çocukları hakkında bilgi aldı. Yemek programı, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Tobb başkanı hisarcıklıoğlu, hdp önünde eylem yapan ailelerle buluştu

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:20 Kaynak: DHA
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