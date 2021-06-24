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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Hedefimiz, Rusya ile ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaştırılması" - Son Dakika

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Hedefimiz, Rusya ile ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaştırılması"

24.06.2021 12:42
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen geçen yıl Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin 22 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, "Asıl hedefimiz, Rusya ile ticaret hacminin 100 milyar...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen geçen yıl Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin 22 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, "Asıl hedefimiz, Rusya ile ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaştırılmasıdır." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'un da katıldığı "Türkiye-Tataristan İş Dünyası Yuvarlak Masa Toplantısı"nda, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerin gelişmesine çok önem verdiklerini söyledi.

Rusya'nın, Türkiye'nin en önemli ticari ortaklarından olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, "İş insanlarımız uzun süredir Rusya Federasyonu'nda aktiftir. Bunun sonucu olarak tüm dünyayı sarsan Kovid-19 salgınına rağmen 2020'de Rusya ile ticaret hacmimiz 22 milyar dolar olarak gerçekleşti. Asıl hedefimiz Rusya ile ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaştırılmasıdır. Ticaret, enerji, müteahhitlik, yatırım ve turizm alanlarında iş birliğimiz, bu hedefe ulaşmamıza yardımcı olacaktır." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin turizmde, Kovid-19 salgını dolayısıyla getirilen kısıtlamalar öncesinde Rusya vatandaşlarının en çok tercih ettiği tatil destinasyonu olduğunu belirterek, bu hafta uçuşların başlamasıyla Rusya'dan birçok misafirin Türkiye'de ağırlanacağını dile getirdi.

Türkiye ile Rusya arasındaki iş birliğinin genişlemesinin, Tataristan ile ilişkilerin gelişmesine de büyük katkı sağladığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, Tataristan Cumhuriyeti'nin Rusya Federasyonu'nun ekonomik açıdan en gelişmiş, en zengin ve refah seviyesi en yüksek bölgelerinden biri olduğunu vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, Tataristan Cumhuriyeti ile olan ikili ilişkilerin, güçlü tarihi ve iktisadi geçmişe dayandığını belirterek şöyle devam etti:

"Dolayısıyla Tataristan ile daha fazla ticaret ve iş birliği yapmak istiyoruz. Tataristan, firmalarımız için önemli yatırım merkezidir. Moskova'dan sonra Tataristan Cumhuriyeti, Rusya'da Türk firmalarının en fazla yatırım ve ticaret yaptığı bölgedir. Toplam Türk yatırımları 2,5 milyar dolar civarındadır. Tataristan'da faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirketler arasında Türk firmaları ilk sırada yer alıyor. Türk müteahhitlik firmaları tarafından bu yılın mayıs sonu itibarıyla Rusya'da toplam 84 milyar dolar tutarında 2085 proje gerçekleştirilmiştir. Bu projelerden 2,5 milyar doları Tataristan'dadır."

"Türkiye e-ihracat konusunda deneyimli ve güvenilir bir ortak"

Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile Tataristan arasında her alanda ticaret ve yatırım yapma imkanı bulunduğunu vurgulayarak, "Özellikle enerji, petrokimya ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketlerin, Türkiye'deki yatırım imkanlarından faydalanabileceğini düşünüyoruz. Helal pazarına verdiğiniz önemin de farkındayız. Bu bağlamda, helal gıda alanında ortak projeler gerçekleştirebiliriz." dedi.

Diğer muhtemel iş birliği alanının ise elektronik ticaret olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, e-ticaretin Rusya'da hızla büyüyen bir sektör olduğuna dikkati çekti.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin e-ihracat konusunda deneyimli ve güvenilir bir ortak olduğunu dile getirerek, "Türk markalarımızı Rusya pazarına e-ticaret yoluyla ulaştırmamız ikili ticaretimizi olumlu etkileyecektir. Kısacası biz, her alanda sizlerle birlikte çalışmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Tataristan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Sanayi ve Ticaret Bakanı Albert Karimov, Tataristan ekonomisi ve yatırım fırsatlarına ilişkin sunum yaptı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Hedefimiz, Rusya ile ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaştırılması
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Hedefimiz, Rusya ile ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaştırılması
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Hedefimiz, Rusya ile ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaştırılması
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Hedefimiz, Rusya ile ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaştırılması
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Hedefimiz, Rusya ile ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaştırılması

Tataristan Cumhuriyeti, Türkiye, dolar, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 'Hedefimiz, Rusya ile ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaştırılması' - Son Dakika Ekonomi


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